Al Larguero

¿Tenemos miedo al cambio o a la pérdida? Si el cerebro interpreta que si nada cambia, todo será más fácil, otros muchos pensarán en un futuro tenso, descontrolado e impreciso y que el presente ofrece el riesgo de un mayor y más largo sentimiento de pena por esta negra realidad, donde el punto de vista certero entra por la puerta trasera, esa donde nadie casi nunca se fija.

Hoy a nuestros propios miedos se agregan las redes sociales, que se familiarizan con esa telaraña que va creando la especulación, donde fluyen las ideas y sacan conclusiones sin pruebas, como quien vende su alma al diablo para ofrecer un torbellino de sentimientos, sospechas y ruido interminable y quedamos esperando lo inesperado para reconocerlo bien cuando recién llegue.

Mirando de cerca a Santos Laguna, debemos admirar y esperar por los comunicadores que de verdad tengan como principal preocupación la verdad, aunque sea cruda y desagradable, desechar el relato cotidiano encerrado en un sueño imposible, porque ya el hombre común tiene enfado, miedo y escapismo que no coincide con los hechos. Cada cual hace sus propias conjeturas.

Ante tanta cerrazón oficial, es normal que la situación caiga en el campo de la imaginación, pues las notas sobre el director de la orquesta no son halagadoras y los medios han aprovechado el tiempo en agregarle de su cosecha para entrar en un cerco de negrura total, que la gente mitiga con una cafetera que tiene las formas de Sara Montiel (1928-2013) y descubriendo raíces de árboles que son como serpientes violentas.

Protegiendo su constelación de intereses, un grupo de dueños de liga MX logró suprimir el descenso y ascenso, lo que permitió que se tapara el camino a otros nuevos aspirantes a primera y con ello a decenas de jugadores que enriquecerían nuestro futbol, provocando la importación de extranjeros cuyos niveles de calidad son dudosos y permitiendo hasta nueve por equipo. Esos desplazamientos de los nativos ha provocado un estancamiento natural, cortando las llaves del desarrollo y provocando que la liga sea de los que poseen el dinero.

Es decir, solo cuatro o cinco Esto desde luego repercute directamente en la selección nacional.

Todos estos días que vivimos son un diálogo de contradicciones y quienes tienen como posesión divina el arte de incendiar las palabras, logran convencer a sus grupos con ideas diversas, anécdotas, sueños, revelaciones, dudas, obsesiones. Todos los medios tienen registros descriptivos e ideas en movimiento, pero no hay una lucha por la verdad que vive escondida, sin que nadie se atreva a impedir su sueño. Duerme como Drácula en su sarcófago.

Si todo estuviera como lo conocimos, Santos Laguna estaría ya en segunda división. Está en primera, pero solo sobrevive y ha ligado varios campeonatos sufriendo de más. Sus contrataciones de extranjeros han sido fallidas, interrumpió su producción de cantera y está claro que un equipo carente de recursos no puede ir muy lejos. Y no solo eso, si la cabeza está en la nota roja y no en la deportiva, seguirá gastando una más de sus siete vidas. Lo que a uno le resulta fácil, para otra persona puede serle complicado e incluso, imposible. Debemos considerar las palabras del filósofo que decían: “hay dos maneras de ser feliz. O mejoras tu realidad o rebajas tus expectativas”