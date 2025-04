Al Larguero

Temo Blanco en tres cuartos de cancha, Mundial de Corea-Japón 2002, vio a Jared Borgetti en el área de Italia y le mandó, con maestría, una pelota al pico del área chica. Jared picó de frente desde el punto de penal y al encuentro con el envío, gira y con Maldini encima, cambia el rumbo del esférico al lado contrario de Buffon, con remate implacable. Un golazo histórico.

En latín, "in Omnia paratus" significa "preparado para todo" Blanco y Jared quedaron para ello, porque tenían ese partido, valentía, actitud abierta y disposición total para enfrentar desafíos. Borgetti tiene un legado triunfal, Temo también. El ex americanista fue ídolo y crack por años. Ha vuelto a la opinión pública pero esta vez con reprobaciones y graves acusaciones encima, salvado en última instancia en las lides políticas donde ahora navega con escasa aprobación.

Jesús Alberto Capella (53) ameritado policía de carrera, fue Comisionado Estatal de Seguridad en Morelos cuando Cuauhtémoc llegaba al poder y de él expresa: "Tiene una profunda ignorancia y una personalidad arrogante, además de pocas cualidades intelectuales. Posee una impulsiva personalidad que denota poco respeto y educación social". ¿Con eso estará ya dicho todo?. En este caso se nota claramente que Temo estaba dotado para el futbol pero no preparado para el mundo.

En la magia de lo cotidiano, siempre existe el enigma del tiempo y el espacio. Un muchachito de 16 años, Gilberto Mora, de Tuxtla Gutiérrez, ahora gente de Xolos-Tijuana se encargó el sábado de hacer morder el polvo a los ricos Rayados regios con su gol triunfal que puso en la picota al DT Demichelis ante su gente. Y luego, al hablar sostiene: "no me iré por decisión propia". Claro que no, pues de otra forma no cobraría la alta indemnización por ser cesado, como se presiente. El argentino pretende ser visto como hombre digno que busca seguir su proyecto, que parece perdido.

Enfrente, otro poderoso, Tigres, con Pizarro sin encontrarle respuestas al grupo que fue paseado por el América descarga una tibia y candorosa frase: "fue un partido con mucho aprendizaje". ¿Eso dejará cómodos a sus seguidores, cuando ven que cada semana se desciende a un infierno diferente?. El futbol no tiene palabra, porque es un objeto privilegiado, siempre posee puntos de acceso a una conciencia aguda. Hay lo que debería haber sido y que quizás nunca sea.

León deja de ser temible y ahora sufre porque su arquero Blanco tuvo error clave para la derrota con Pumas, aún con su James no lograron atenuar el pánico de su DT Berizzo que truena porque FIFA amenaza con decidir entre América y LAFC por su sitio en el Mundial de clubes, lo que altera a cualquiera con razón, aunque a veces se mira a partir de lo que ya no existe. Una injusticia.Acá, Tano Ortíz sigue tamblando. No puede entrar a la cancha para jugar con Figueroa por Gio y Edson, desbordados por ADSL. El gol de Vitinho fue un poema con recorte a Pérez y zurdazo letal a media altura. Su camino parece una historia de nunca acabar. Son días de fuego, ceniza y caos.