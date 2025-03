Al Larguero

Todos percibimos el mundo en una forma individual y lo atravesamos con una lente de distorsión, moldeado por nuestras historias personales y la narrativa cambiante que nos contamos a nosotros mismos, pues como dice la psicóloga española Pilar Revuelta Blanco, “en la patología de la vida cotidiana, muchos tenemos trastornos de ansiedad, del sueño y momentos depresivos.”

En alguno de esos niveles y desencuentros deben estar los señores Martínez (padre e hijo) del Grupo Pachuca, que envuelve a Tuzos y León, pues los verdes, con todo y su James se quedan en casa sin poder competir en el Mundial de Clubes, por decisión de FIFA, la cual parece a destiempo e incluso, producto de alguna maquiavélica acción de sus enemigos con el pretexto de la multipropiedad, la misma que tienen Atlas y Santos, solo que éstos solo quieren sobrevivir.

Alois Alzheimer (1864-1915) psiquiatra alemán que identificó la neuropatología que lleva su nombre y lo hizo famoso, solo vivió 51 años porque en la cumbre de su carrera, un infarto se lo llevó de este mundo. El sostenía de su descubrimiento: “los pacientes y sus familiares están obligados a armarse con una capacidad de resiliencia extraordinaria”Tal es el caso ahora de Jos magnates Martínez que buscan solución y justicia en el TAS (por sus siglas en inglés) mediador neutral e independiente para resolver disputas relacionadas al deporte. Tal vez creyeron que nunca habría consecuencias de las reglas olvidadas, porque en México nunca las hubo. La FIFA actuó.

Los artistas, los políticos, los atletas y los funcionarios, no son perfectos y al escritor le corresponde descubrir y señalar en su prosa el valor de sus virtudes y el tamaño de sus defectos pues como humanos, la gente de esos grupos también tienen sus secretos y sus propias limitaciones y porque además no hay nada oculto que no será manifestado. Hay comunicadores que fingen ingenuidad y que dan la impresión de escribir con piloto automático.

Siempre habrá almas a las que uno quisiera asomarse y tal vez Javier Aguirre sea una de ellas. Se ha vuelto resentido por tantos que le han fallado, viéndolo uno se pregunta, ¿se distorsiona su memoria con el tiempo o son las imágenes las que distorsionan su recuerdo?. Su equipo superó a Panamá por la mínima. Tuvo qué depender de la visión y potencia de Raúl. Si bien su equipo tenía ciertos lujos, esos quedaron en el papel, porque en la cancha hubo que poner todo el coraje.

Después de la alegría natural, cuando el fan se pierde con su cable para buscar alternativas, se encuentra con el show de Peláez y Ramos Rizo, que intercambian insultos y palabras propias de una pelea verbal en cantina, sin el menor recato, tal vez llegando a extremos buscando rating, aunque su vocabulario y actitudes están vetados por la Ley de Radio y TV ¿o hay impunidad?

Debemos tal vez ir creyendo que Ricardo y Felipe, sólo interpretan un guión y adoptan un papel como el de Ingmar Bergman (1918-2007) el notable cineasta sueco que decía: “Yo no quiero contar historias. Quiero liberar tensiones y sucesos secretos”. Para todos ellos es un placer poder tener su propia fiebre, su locura y su historia totalmente a solas y al auditorio le tocará comprender que la tv mira por su interés y ellos también tienen un ego qué alimentar