Al Larguero

El maravilloso y ejemplar Nelson Mandela (1918-2013), héroe de Sudáfrica en el Apartheid, tuvo esta visión: "El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene el poder de inspirar y de unir a la gente, como pocas otras cosas. Tiene más capacidad que los gobiernos de derrotar a las barreras sociales". Siempre tuvo razón, pero también la suficiente paciencia para sufrir y perseverar. Eso que no tenemos nosotros, con medios que cubren todo, menos la ansiedad y el desencanto.

El sábado, cuando Juan Francisco Brunetta accionó su derechazo para encontrar el ángulo superior izquierdo de Carlitos, desde fuera del área, no solo marcó un golazo. Esa pelota nos mostró en su viaje a la red santista, un mensaje lapidario, como la voz de Mario Benedetti (1920-2009) "La realidad es un manojo de problemas sobre la cuales nadie reclama derechos de autor".Si la gente pudiera expresarse públicamente, diría que somos tristeza y que la alegría para ellos es casi una hazaña en los tiempos que vivimos. Santos Laguna trajo a Brunetta, que se consagró de verdiblanco con goles y futbol, para ser luego vendido a Tigres en una cantidad millonaria en dólares, igual pasó con Gorriarán, igual con el chileno Valdés, como estelar del América. ¿Los imagina al trío en el medio campo local? Por si fuera poco también el canterano Angulo.

La gente sabe bien lo que se ha perdido, como conoce lo que hace falta. El modelo de negocio de Santos ha sido reconocido, aunque luego su equipo ha quedado cubriendo otros roles lejanos a la excelencia y tocando en su camino errante, las puertas de la mediocridad, porque, salvo claras excepciones, sus extranjeros actuales no le han rendido y algunos moran en la enfermería.

No es mucho lo que puede hacer el técnico en esas condiciones tan precarias de personal capacitado y los chicos que promueve, por razón natural, son irregulares, aunque algunos como Jordan parecen caminar hacia atrás, no por falta de futbol, sino de actitud y mayor compromiso. Y con estos resultados, se debiera agradecer que no haya descenso, pues Santos sería un candidato.

El Psiquiatra español Ignacio Basurte, sostiene que: "Está demostrado que más del 40% de las personas van a sufrir un problema mental a lo largo de su existencia" lo que significa que un buen grupo de nosotros necesitamos terapia y no sólo por el futbol, sino por esta vida donde la mayoría andamos cazando monstruos reales o imaginarios y vamos por la calle haciendo fintas de boxeador, lo cual refleja que tanto jugadores como fans, debemos recibir ayuda profesional.

Hay dos clases de grupos entre nosotros. Unos los conservadores, esos que piensan que la ilusión es soñar despierto y otros que aseguran que la fantasía es una de las formas de su inteligencia, aunque a las dos bandas les cuesta creer que la angustia es el vértigo de la libertad. Vivimos nuestra peor versión en el futbol con la pobreza de Santos Laguna. Andamos como medio lesionados y medio cuerdos, porque sabemos que las cosas más sublimes y bellas en la vida no se deben leer, ni escuchar, ni solo ver, se deben vivir. Y no lo podemos hacer.