Al Larguero

La Liga MX tiene detalles que dejan dudas respecto de su funcionalidad. Permite que una casa de apuestas patrocine a sus equipos, creando con ello autopistas de conflicto, pues dejan que se adhiera a una aparente y simple operación comercial un tufo donde se crean áreas de alto nivel de incertidumbre y especulaciones, y por ello doquiera se presiente la inquietud con una corriente poderosa de voces, producto de escasa una escasa credibilidad.

No tiene la MX, como sucede en países europeos, el control total de los negocios que los clubes hacen con las televisoras, en cuanto a contratos, duración y montos, sino que deja caminos abiertos, supuestamente con el deseo de alentar oferta y demanda o de encontrar rincones donde acudan la diversidad y la competencia, Ese era el plan inicial del Comisionado Rodríguez, que se ha visto obligado a renunciar, cuando sus planes fueron vetados por los dueños del show.

El paisaje después de la batalla, ubica un panorama con menos energía de lo esperado, puesto que un grupo selecto domina al resto de los magnates, esos mismos que suprimieron el descenso, son los mismos que han proyectado un mundial sin Javier Aguirre y con la aparición del DT brasileño Jardine, tricampeón con el América. Por eso se fue Juan Carlos, apodado “La Bomba”.

Nuestro público, irremediablemente abrazado a la ansiedad, no es respetado y aunque quisiera escapar y tener la capacidad para desaparecer la magia de lo cotidiano, deja que su ilusión sea manipulada por muchos sicarios de la información, que le ocultan verdades y se mueven en un mar de especulaciones y de repente la gente cree y desea que puedan volver a ser lo que fueron.

La FMF tiene una mente saturada de ruido y sabe que la afición tan noble está entre dos alternativas solamente y de alguna forma son ambas, fórmulas para ser felices y la sentencia parece decirnos: “O mejoras tu realidad o rebajas mucho tus expectativas” Por ello entre suspiro y suspiro, entre goles y gestos, uno termina pensando que si esperamos que alguien actúe de cierto modo, estamos abonando campo a la decepción.

En casa, parece que los fans de Santos Laguna han ido reduciendo sus ilusiones cada semana, viendo que la realidad de la vida y de sus aspiraciones le mantienen sus aspiraciones a cero, y sabe que no puede pedir a alguien que sea lo que no es. No puede esperar de ciertas personas lo que éstas no le pueden dar. Después de todo, saben que toda la gente, los medios y los técnicos sólo son complemento del juego, porque el futbol solamente pasa por los jugadores.

Nadie ha protestado, por ejemplo, que sin pedirle su opinión, la casaca clásica a rayas verdes y blancas horizontales, fue cambiada por los diseñadores y la marca que los viste por otra, que si bien conserva los colores, puso ahora las franjas verticales, lo que a estas alturas viene a ser no un cambio de modernismo, sino un movimiento que se resiente como la crisis de la mediana edad.

El técnico Ortíz se va conforme “por la entrega de sus hombres” cuando eso es solo un factor básico de todo profesional. La preocupación debe ser por el escaso nivel y volumen de juego, donde extranjeros como Dájome, Aquino y Sordo no son titulares. Dijera Nikos Kazantzakis (1883-1957) el poeta griego en su final: “No espero nada. No temo nada. Soy libre”.