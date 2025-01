Al Larguero

La nuestra, es una región de fans exhaustos. Han pasado por todo y se les nota cansados. Fueron desde la raíz, gente ilusionada y luego de varios episodios turbulentos, alcanzaron a ver la gloria, tocaron sus cimientos y se acostumbraron a vivir en ella. Supieron lo que es revivir a sus muertos y en los últimos años de Santos Laguna, se vieron reflejados en espejos de la pobreza.

¿Hoy mismo podemos decir que este equipo de Tano Ortíz les da ilusión y confianza?. Mire usted que no se trata de una película con duelos intelectuales, porque el seguidor normal no ve con la plantilla actual a las figuras que llegó a tener y que eran leones en la yerba vestidos de la casaca verdiblanca a rayas horizontales. El DT va a jugársela con lo que tiene. No hay más.

Los rumores volaron por el TSM, pero Valdés y Sánchez fueron sueños guajiros, como igual el intento por Funes Mori. Si acaso pudieron llevar a jugadores libres como Güemez y Abella, el colombiano Dájome, que es incógnita y debe acomodar en el rezo a los Santos Reyes que JJ Macías se haya recuperado totalmente y vuelva a ser él mismo, ese jugador de área y resolutividad. Es como una temeridad el hacer una reflexión de la aflicción actual, pero todo se ve cuesta arriba y habrá que diferenciar con sinceridad si los chicos que llegan, son refuerzos o sólo incorporaciones.

No hay movimientos espectaculares en general por la MX. Si acaso el tránsito de Chiquete de Chivas a Cruz Azul con Romo de por medio y la llegada de Omar Campos a los cementeros, luego de la corta estancia del canterano santista en la MLS. Rayados también se mueve, con la baja de Brandon, que se va a Austin y la de Erick Aguirre al León. Compra a Ricardo Chávez, el fogoso lateral derecho de San Luis. Héctor Herrera regresa a México con Toluca. El DT tricampeón Jardine seguirá con América. Claro, los registros siguen abiertos y puede haber más movimientos.

Lo bueno para los curiosos del deporte es que existen alternativas de altos niveles como la NFL, y claro, la gente va alineando sus esperanzas desde ya, porque nos esperan grandes duelos este mismo fin de semana con Texans vs Chargers, Ravens vs Steelers, Bills vs Broncos, Eagles vs Packers, Buccanners vs Commanders y Rams vs Vikings en la fabulosa batalla de los comodines.

Mientras los Yankees preocupan por falta de una tercera base de alto nivel y no deciden si Bregman o Arenado, y tal vez piensan en la resurrección de Le Mahieu a sus 36 o la confianza toda para el joven Cabrera, los vientos de ánimo que provienen desde Kansas City, hacen pensar en Chiefs, que tranquilos, esperan para el duelo que los lleve a un título más de la divisional.

El viejo y notable coach Andy Reid (66) aguarda trabajando, sabiendo que ya sus 222 victorias de por vida lo colocan como el sexto mejor en la lista de todos los tiempos y vigila de cerca la salud de su astro Pat Mahomes, que se asocia de maravilla con el terrible Trevis Kelse y la flecha latina Isaiah Pacheco, mientras el duro Chris Jones cubre con su labor de barredora, las espaldas de todos

Poco habremos de vivir para llegar al Super Bowl el 9 de febrero en Nueva Orleans, en el coso de los Saints (Caesars Superdome) con capacidad para 73,200 espectadores y ojalá arribe Chiefs, pero en este show de la NFL, de espectáculo garantizado siempre, es difícil predecir. Hoy todo es la música de las palabras. Son voces lejanas, ecos y rumores que atraviesan las paredes.