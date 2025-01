Al final del día es un tema financiero, porque ocupamos albergues: Alcalde de Piedras Negras

Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, aseguró que su administración atenderá el tema de migración y las posibles deportaciones masivas de connacionales por parte de autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica; tal y como lo ha manifestado Donald Trump, quien asumirá la presidencia del vecino país el próximo 20 de enero del año en curso.

Además de señalar que, al final del día es un tema financiero, porque se necesitan albergues para atender a dicha población, a quienes se les respetará sus derechos humanos.

Puntualizó que en ésta ciudad fronteriza hay voluntad y le quieren entrar al tema de frente en coordinación con Estado y Federación.

El funcionario municipal señalo durante su conferencia matutina que, en teoría, México y Estados Unidos tienen un acuerdo binacional y se debe trabajar en coordinación; estableciendo que las autoridades norteamericanas deben avisarles sobre la cantidad de personas que deportarán diariamente.

Inclusive dio a conocer que este martes, tendrán una reunión con autoridades de los Estados Unidos para comenzar a coordinarse en el tema.

También manifestó que pedirán al Gobierno de los Estados Unidos que les ayuden, para que puedan deportar a sus países de origen a esa población migrante; independientemente de ello, aseguró que habrá coordinación con la administración del Estado de Coahuila y el Gobierno de México.

"Ya estamos entablando un diálogo. También necesitamos recursos para poder atender a toda esa gente, no tenemos recurso etiquetado, un monto digno para poder ayudar a tanta gente, pero estamos seguros de que el Gobierno Federal nos va a echar la mano; realmente no sabemos si nos van a dar recurso o no, pero espero que sí", fue lo que manifestó Carlos Jacobo Rodríguez.