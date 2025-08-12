Estilo de vida

AICM

AICM: ¿cómo saber si tu vuelo ha sido cancelado tras las inundaciones en el aeropuerto?

Que no te sorprendan las lluvias, así puedes verificar el estatus de tu vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

¿Vas a viajar? Así puedes saber cuál es el estatus de tu viaje en tiempo real. [Unsplash]

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha visto muy afectado debido a las intensas lluvias que cayeron sobre la Ciudad de México el pasado 10 de agosto y la madrugada de este martes 12. Por lo que cientos de viajeros quedaron varados en las terminales, ya que se suspendieron, se cancelaron y reprogramaron varios vuelos.

Si quieres evitar vivir una situación similar, aquí te contamos cómo saber si tu vuelo ha sido cancelado tras inundaciones en el aeropuerto. De esta manera podrás resguardarte de las lluvias y estar al pendiente de cualquier actualización en tu vuelo. 

Cómo saber si mi vuelo fue cancelado

El AICM suele informar cualquier cierre de operaciones a través de sus redes sociales, cómo ocurrió hoy por la madrugada. Luego de que una fuerte lluvia se desatará cerca de las 2 a.m.



Por lo que, en primera instancia, la recomendación es mantenerte pendiente de las redes sociales del Aeropuerto de la Ciudad de México; pero, para mayor claridad, mantente en contacto con la aerolínea que viajas para conocer el estatus de tu vuelo.


Otra manera en qué puedes consultar el estatus de tu vuelo es ingresando a la plataforma del AICM


Para conocer información sobre tu vuelo solo deberás escribir tu número de vuelo, la ciudad de donde viajas y la aerolínea con que vuelas. Luego da clic en buscar. 


El sistema te mostrará en tiempo real el estatus de tu vuelo y podrás verificarlo a lo largo del día con los mismos pasos.

'AICM no puede transportar menos de 40 millones de pasajeros'
VER TAMBIÉN 'AICM no puede transportar menos de 40 millones de pasajeros'
Destino de ingresos es pagar la deuda que dejó la cancelación del proyecto de Texcoco

Además de las inundaciones que han afectado al Aeropuerto Benito Juárez, otras de las causas por las que se cancelan operaciones durante las tormentas, son: la baja visibilidad que tienen los pilotos al momento de maniobrar los aviones; el riesgo de accidentes que pueden ocurrir tanto en el despegue, aterrizaje o rodaje de los aviones y las tormentas eléctricas, que pueden causar afectaciones a los equipos de comunicación y navegación de las aeronaves.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx