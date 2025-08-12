Aeropuerto de la Ciudad de México reanuda operaciones tras afectaciones por lluvias

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones tras casi nueve horas de suspensión temporal luego de las intensas lluvias registradas en la noche del lunes y la madrugada de este martes.

“A partir de las 11:00 horas (17:00 GMT) se abre la pista 05 derecha – 23 izquierda, con lo que se normalizan en su totalidad las operaciones aéreas”, señaló el AICM a través de la red social X.

En el mensaje, el aeropuerto recomendó al público usuario “mantenerse en contacto con su aerolínea y estar atentos a los avisos meteorológicos que se publiquen en fuentes oficiales, a fin de que se tomen las previsiones necesarias”.

El de este martes fue el segundo parón que el aeropuerto de la capital del país tiene en tres días debido a las intensas precipitaciones. El primero fue durante la tarde del domingo y la noche del lunes.

De acuerdo con información del AICM, el cierre de operaciones de este martes afectó a unos 19,500 pasajeros, con un total de 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 viajes demorados.

Mientras que en el parón del lunes, 104 vuelos y 14,892 pasajeros se vieron afectados por las lluvias.

La compañía aérea mexicana Aeroméxico explicó en un comunicado que “ha experimentado afectaciones en un número considerable de sus operaciones programadas”.

y aseguró que se encontraba trabajando en “planes de acción” para reducir el impacto y proteger a los pasajeros afectados.

No obstante, precisó que las precipitaciones registradas “continuarán impactando las operaciones y podrían generar demoras y cancelaciones adicionales”.

Asimismo, la aerolínea hizo “un llamado respetuoso y urgente” a las autoridades federales y al Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del AICM, y tomar las medidas preventivas que se requieren.