Landeau, luego Mark Rubio

Viggiano: política glútea

Foro Alicia, acto este viernes

El tendido de trampas, aranceles, filtraciones, provocaciones y amagos retóricos y fácticos del trumpismo contra México llegará a una fase crítica en días próximos, cuando arribe el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landeau, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum, su gabinete de seguridad y los funcionarios que resulten necesarios, como avanzada de negociaciones finales que cerrará el máximo operador mundial de intervencionismos, similares y conexos, Marko Rubio.

Las visitas del subsecretario, y luego el secretario de Estado de la potencia vecina, contarán con el apoyo del siniestro embajador Boina Verde, Ronald Johnson, cuya instalación formal en México ha coincidido con una serie de acontecimientos no solo inusuales sino especialmente causales de desasosiego colectivo, tal cual en otros países han sucedido los procesos en busca de desestabilizar a gobiernos que a Washington le parecen adversos y, por tanto, combatibles.

El gobierno de México ha sostenido una política de reacción, frente a las ofensas y exabruptos de Trump, que hasta ahora parece haberle dado resultados de bondades discutibles pero, probablemente, menos peores de lo que podrían haber sido: no a la confrontación y sí al diálogo, siempre con la cabeza fría, ha sido la premisa claudista.

Lo cierto es que apenas se pretende tomar un respiro en México, luego de librar la más reciente maquinación de Donald, cuando ya está en camino el siguiente golpe: la pretensión de gravar las remesas, luego los desmesurados aranceles al acero y el aluminio, y ahora el apretón en materia de narcopolítica.

Las respuestas de México han sido elusivas y concesionarias. Frente a las agresiones económicas, como remesas y metales, se han enviado a Washington comisiones políticas y diplomáticas desaliñadas: en un caso, legisladores mexicanos sin peso ni brújula; incluso carentes de una agenda importante con contrapartes gringas. En cuanto a narcopolítica se ha extraditado a jefes criminales de diversa importancia, pero ahora Estados Unidos realiza virtuales degradaciones de políticos y personajes mexicanos mediante retiro de visas y quiere apretar mucho más.

Muy elegante en sus análisis políticos la senadora priista Carolina Viggiano Austria, esposa del también legislador Rubén Moreira, al destacar que, a su juicio, el gobernador tricolor de Durango, Esteban Villegas, resistió la tentación de entregar la plaza electoral a Morena. Dijo que en su partido ha habido "muchos de nalgas prontas; ni siquiera se las piden, van y las entregan. Pues sí, nada más que, como yo decía a uno de mi estado, para entregarlas hay que tenerlas, tú no las tienes, son prestadas". ¿Se refiere a Omar Fayad, exmandatario de Hidalgo? "Sí, exactamente". Le preguntaron si incluía al oaxaqueño Alejandro Murat y al chihuahuense Javier Corral y respondió: Javier Corral, Alejandro Murat?-, le insistieron. "Es que no tienen músculo, no tienen poder propio. Entonces, ¿qué andan entregando?". Política glútea, sería la tesis de la priista Viggiano.

Astillas: Este viernes, el programa Astillero Informa (https://www.youtube.com/@julioastillero) se transmitirá desde el Foro Alicia, en una forma de solidaridad por el extraño desalojo, en el curso de una presentación musical, que el viernes 30 de mayo se realizó con participación de policías capitalinos y miembros del Ejército y la Guardia Nacional. Desalojo hasta ahora insuficientemente explicado, con pretensiones de culpar a policías chilangos por haber "ordenado" la movilización de efectivos castrenses. En la sección llamada Mesa del Más Allá participarán Horacio Franco, Fernando Rivera Calderón y Ana Francis Mor. Es un acto abierto al público, aunque con cupo limitado… Y, mientras un segmento de la CNTE acelera la confrontación, para cerrar la vía alterna de Gobernación y exigir la reapertura del dialogo directo con la presidenta Sheinbaum, ¡hasta mañana!