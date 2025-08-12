AHMSA avanza hacia la subasta de sus activos para reactivar la siderúrgica

Altos Hornos de México (AHMSA) presentó al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, las bases para la subasta de sus activos.

El documento fue entregado por el síndico de la quiebra, licenciado Víctor Manuel Aguilera Gómez, e incluye también los bienes de la subsidiaria Minera del Norte (MINOSA).

Este paso era esperado dentro del procedimiento concursal, cuyo objetivo es concretar la venta como unidad productiva, preservando su valor y recuperando la mano de obra perdida por la paralización de las empresas de las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila.

Las bases proponen que la subasta priorice a inversionistas con capacidad técnica y financiera comprobada, además del compromiso de generar empleos y mantener en operación las plantas productivas.

Debe aprobar la jueza Huerta la convocatoria antes de su publicación

El escrito deberá ser revisado y autorizado por la jueza que encabeza el proceso, Ruth Haggi Huerta; una vez aprobado, se procederá a emitir la convocatoria pública.

Esta etapa servirá para atraer formalmente a postores que garanticen la continuidad operativa y el aprovechamiento del potencial industrial de la siderúrgica más grande del norte del país.

El síndico Aguilera Gómez a través de un comunicado reiteró que el proceso se conducirá con transparencia y en estricto apego a la ley, priorizando el beneficio de los acreedores conforme al orden de prelación.

En este esquema, los trabajadores se mantienen como acreedores preferentes, lo que significa que sus derechos laborales tendrán prioridad en el pago con los recursos obtenidos de la venta.

La subasta se perfila como una oportunidad para inyectar capital fresco a la empresa, reactivar la cadena productiva y recuperar empleos perdidos durante la crisis de AHMSA.

La siderúrgica adelantó que seguirá informando sobre los avances, incluyendo las fechas y condiciones específicas que deberán cumplir los interesados en participar en el proceso de licitación.

Con esta entrega de bases, AHMSA avanza hacia la fase final del concurso mercantil, paso previo para definir el futuro de la acerera y su papel en la economía regional.