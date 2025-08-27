Administración de Trump bloquea ingreso a miles tras añadir a lista 35 mil nombres 'vinculados a cárteles'

La Administración de Donald Trump amplió de manera significativa la base de datos de sospechosos de terrorismo al incluir 35 mil nombres de personas relacionadas con cárteles mexicanos y pandillas latinoamericanas. Con ello, busca reforzar los filtros migratorios y fortalecer la detección de presuntos criminales en la frontera.

Según información publicada por Reforma, esta actualización ya permitió impedir el ingreso a Estados Unidos de 6 mil 525 individuos señalados como “terroristas”. Esto ocurre tras la designación, en febrero pasado, de seis cárteles mexicanos y dos pandillas de América Latina como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTOs).

"El NCTC ha intensificado sus esfuerzos para aumentar los recursos y el personal para contrarrestar los cárteles y las pandillas terroristas", declaró Joe Kent, jefe de la institución, que fue creada después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y depende de la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional.

La lista, conocida formalmente como Entorno de Datos de Identidades Terroristas (TIDE), incluye únicamente a ciudadanos extranjeros. Según cifras oficiales, concentra cerca de 2.5 millones de registros, en los que se incorporan datos biográficos, biométricos (como fotografías) y otros elementos para identificar a presuntos terroristas.

Entre los individuos recientemente detectados figuran Luis Alberto Dávila Salazar, exintegrante de Los Zetas (ahora Cártel del Noreste); Edgar Omar Botello Rangel, del Cártel del Golfo; y Edgar Martín Rosales Montoya, del Cártel de Sinaloa, quienes intentaron cruzar irregularmente a territorio estadounidense.

El NCTC no aclaró si entre los nuevos bloqueos de ingreso se encuentran empresarios, políticos u otros perfiles del sector público o privado de México.

"Nuestro trabajo no ha terminado; apenas estamos comenzando", afirmó Kent.

Listas paralelas y cooperación interagencias

Además de la base de datos secreta que administra el NCTC, el FBI gestiona su propio listado con ciudadanos y residentes legales de EU sospechosos de actividades terroristas. Para facilitar la cooperación entre agencias nacionales e internacionales, ambas instituciones crearon una lista unificada, conocida como Terrorist Watchlist, con menos restricciones de confidencialidad.

Cárteles y pandillas designados como terroristas

En febrero, Washington clasificó como organizaciones terroristas extranjeras a:

Cártel de Sinaloa

Cártel del Golfo

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Cártel del Noreste

Nueva Familia Michoacana

Cárteles Unidos de Michoacán

Ese mismo mes se sumaron la Mara Salvatrucha (MS-13), de origen salvadoreño, y el Tren de Aragua, de Venezuela. Posteriormente, en julio, se añadió el Cártel de los Soles, señalado de estar bajo influencia del presidente venezolano Nicolás Maduro.