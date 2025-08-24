¿Adiós a los 1,080 puntos? Nuevo modelo T100 de Infonavit promete créditos más rápidos

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó el modelo T100, un nuevo esquema que agiliza el acceso a créditos hipotecarios.

A partir del 18 de agosto de 2025, los derechohabientes pueden iniciar su trámite con solo 100 puntos, en lugar de los 1,080 que requería el sistema anterior.

¿Qué es y cómo funciona la función T100 de Infonavit?

Se trata de una modalidad diseñada para facilitar la compra de vivienda propia, especialmente a trabajadores que perciben entre uno y dos salarios mínimos (de 8,364 a 16,728 pesos mensuales).

¿Qué tipo de viviendas se podrán adquirir?

El esquema T100 contempla inmuebles construidos en conjunto por el gobierno federal y el Infonavit, con un precio promedio de 600,000 pesos, considerablemente inferior al del mercado.

Cada vivienda contará con una superficie de 60 metros cuadrados, distribuidos en dos recámaras, cocina, baño completo, sala-comedor y área de servicio. Además, incluirán espacios comunes y cajones de estacionamiento para mayor funcionalidad.

La cuenta de Infonavit compartió algunos de los modelos de estas viviendas.

¿Cómo funciona?

El objetivo es reducir el tiempo de espera y la dependencia del alquiler, promoviendo la construcción de patrimonio familiar.

Ahora solo se necesitan 100 para acceder al crédito, lo que acorta significativamente los tiempos de acumulación.

Requisitos básicos:

Ser trabajador formal con aportaciones vigentes.

No contar con otro crédito hipotecario activo.

Que la vivienda cumpla con los estándares del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Cumplir con un periodo mínimo de cotización, más flexible que antes.

Historial crediticio: No afecta la solicitud, salvo que haya otro crédito vigente.

Menos requisitos y más rapidez

El T100 reduce de diez a cinco los requisitos esenciales para obtener financiamiento, elimina la penalización por incumplimientos patronales y garantiza la entrega del monto completo solicitado. Con este cambio, el trámite podría resolverse en meses, cuando antes podía demorar años.

Paso a paso para solicitar el crédito Infonavit

Debes hacer es ingresar a la página oficial de Mi Cuenta Infonavite

Entrar a la parte Saber +

Solicita el avaluó

Ingresar los datos al sistema.

Al solicitar el crédito.