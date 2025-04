¿Adela Micha y Maca Carriedo se reconciliarán? Fuertes declaraciones dejan las cosas claras

Lo que comenzó como una exitosa colaboración terminó en una ruptura mediática que, según las declaraciones más recientes, no parece tener solución a corto plazo.

La relación entre Adela Micha y Maca Carriedo ha sido tema de conversación en el mundo del entretenimiento, sobre todo tras su sorpresiva separación laboral en 2024. Ahora, un nuevo video viral en redes sociales ha reavivado el debate: en él, Adela responde directamente a preguntas sobre su excompañera, dejando un mensaje que algunos han considerado inesperado y otros definitivo.

¿Qué fue lo que dijo Adela?

En una reciente rueda de prensa, Adela Micha fue interrogada sobre la posibilidad de reconciliarse con Maca Carriedo. Sin evasivas, respondió: "No, definitivamente no. Que a todos nos vaya bien, hay para todos". La periodista fue tajante al afirmar que no tiene interés en restablecer ningún tipo de vínculo con su excolaboradora, aunque expresó su deseo de éxito en los nuevos proyectos de Maca.

También se le preguntó cómo fue que había terminado su relación con Maca: “Qué lata dan: mal, siguiente pregunta”. Posteriormente, reaccionó con sarcasmo ante los comentarios que Maca ha hecho en su contra, especialmente cuando la llamó “loca”, y remató: “Lo único que puedo decir es que no estoy loca”.