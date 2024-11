Adela Micha y Maca Carriedo 'se agarran del chongo' en público

La relación entre Adela Micha y Maca Carriedo quedó al descubierto en un cruce de mensajes en X (antes Twitter) la noche del jueves 28 de noviembre.

Todo comenzó cuando una usuaria comentó sobre la transición de Maca a El Heraldo, sugiriendo que su cambio había sido un retroceso en su carrera.

La conversación rápidamente escaló, involucrando a Micha en una serie de indirectas que dejaron en evidencia las tensiones entre ambas:

“La Saga y Adela no se comparan con El Heraldo”, escribió la usuaria.

“Claro que no se comparan, feliz de ser parte de este gran grupo”, respondió Maca Carriedo.

“Ja, ja, ja, eso no pensabas hasta hace muy poco, ¿te acuerdas que eras la ratita? Yo no muerdo la mano de quien me ha dado empleo. Aprecio mucho a mis amigos de El Heraldo”, replicó Adela Micha.

Este intercambio, que rápidamente se volvió viral, alimentó las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento profesional y personal entre Micha y Carriedo, así como las acusaciones de un posible mal manejo financiero que involucran a la exconductora de Me Lo Dijo Adela.

¿Qué originó el conflicto?

La salida de Maca Carriedo del programa de Adela Micha en octubre de 2024 fue el detonante de esta polémica. En aquel momento, Micha explicó que la conductora había decidido emprender por su cuenta y que sus intereses ya no coincidían con los de La Saga, la productora del programa:

“Maca es parte importante, pero de mi vida también... tomó la decisión de emprender, quiso volar sola y la entiendo, a todos les llega ese momento. Tiene otros intereses que a lo mejor ya no concuerdan con los de este programa en particular”.

Por su parte, Maca también se pronunció con un mensaje conciliador, asegurando que siempre guardaría respeto por Micha:

“Mi relación con Adela siempre va a estar bien, trabaje donde trabaje y haga lo que haga. Ella tiene todo mi respeto”.

Sin embargo, las recientes interacciones en X han puesto en duda estas declaraciones, llevando el conflicto a un plano más público.

Acusaciones de irregularidades financieras

El escándalo se intensificó con las declaraciones del periodista Michelle Ruvalcaba, quien afirmó que Maca habría incurrido en un supuesto desfalco mientras ocupaba un cargo clave en la administración financiera de La Saga:

“Se está comprobando que Maca reportaba más dinero para ella. Por ejemplo, si ganaba 100 mil pesos al mes, hacía que le cayeran 200 mil. Esto, aquí y en China, se llama robar”, aseguró Ruvalcaba.

Aunque estas acusaciones no han sido confirmadas oficialmente, han generado un debate en redes sociales y en los medios, donde el público se cuestiona qué tan cierto es este supuesto mal manejo.

El reemplazo de Maca en Me Lo Dijo Adela

En medio de este conflicto, el programa de Micha continúa buscando a quien ocupará el lugar de Carriedo. Según la periodista Ana María Alvarado, Addis Tuñón, conocida por su trabajo en De Primera Mano, se perfila como una de las candidatas más fuertes. Micha habría considerado su perfil por su experiencia y capacidad de conectar con el público, aunque no se ha hecho oficial su incorporación.

La disputa en redes y las tensiones entre ambas figuras siguen generando controversia, mientras el programa de Micha busca una nueva dirección y el público permanece atento al desenlace de esta historia.