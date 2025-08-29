Adela Micha rompe el silencio sobre un próximo encuentro con Cazzu tras entrevista de Nodal| Video

La periodista Adela Micha habló sobre la posibilidad de entrevistar a Cazzu luego de la polémica generada por su charla con Christian Nodal, en la que el cantante reveló detalles sobre su ruptura con la cantante argentina y su romance con Ángela Aguilar.

“No la he buscado, pero ahora que regresé la buscaré. Estaría bueno”, comentó Micha, dejando abierta la posibilidad de que la conversación se lleve a cabo, aunque por el momento no hay confirmación.

Además, la periodista aclaró los rumores de un supuesto acuerdo económico con Nodal para frenar la entrevista: “Absolutamente falso. Solo pedí una entrevista, él me la dio y nadie lo obligó a hablar”.

Adela también dejó en claro que no mantiene una relación de amistad con el cantante: “No nos seguíamos, no somos amigos, fue un entrevistado como muchos, no había relación previa”.

Con estas declaraciones, la atención vuelve a centrarse en Cazzu, y los fans esperan conocer su versión sobre los comentarios de Nodal.