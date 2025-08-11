Coahuila Ramos Arizpe Coahuila Saltillo Monclova AHMSA

Educación

Adapta Cobac formación técnica a la vocación económica de cada región

Adapta Cobac formación técnica a la vocación económica de cada región

Adapta Cobac formación técnica a la vocación económica de cada región

MARISELA SEVILLA

Para formar jóvenes mejor preparados para los retos del mundo laboral, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) impulsa un modelo educativo que combina la formación académica con la capacitación técnica especializada, según las necesidades de cada región del estado.

Así lo dio a conocer Leonardo Jiménez Camacho, Director General del sistema Cobac, quien informó que la institución atiende actualmente a más de 14 mil estudiantes en sus distintos planteles y telebachilleratos.

“Nuestro enfoque va más allá del aula. Estamos preparando a los estudiantes para que puedan ingresar directamente a la industria o continuar sus estudios superiores, dependiendo de sus metas”, expresó Jiménez Camacho.

El directivo señaló que recientemente se han equipado talleres y laboratorios con tecnología e infraestructura que responde a los requerimientos del sector productivo local. Esta adaptación, subrayó, varía según la vocación económica de cada municipio, lo que permite una preparación más pertinente.



“No se requiere lo mismo en la Región Norte, donde predominan ciertos sectores industriales, que en la Región Sureste o Centro. Por eso, cada plantel adapta su capacitación conforme a su contexto”, explicó.




Jiménez Camacho destacó que esta línea de acción está alineada con el plan estratégico del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha promovido el fortalecimiento de la educación técnica como herramienta clave para el desarrollo económico de Coahuila.


Como parte de esta visión, los programas de capacitación del Cobac se actualizan anualmente, e incluyen formación en sectores clave como la industria automotriz, eléctrica y metalmecánica, ofreciendo a los estudiantes habilidades con alta demanda en el mercado laboral.


Finalmente, detalló que el sistema Cobac cuenta con una red educativa conformada por 10 planteles escolarizados, un plantel mixto y 186 telebachilleratos comunitarios, los cuales permiten brindar acceso a educación media superior en zonas rurales o de difícil acceso, sin descuidar la calidad ni la pertinencia de la formación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Educación Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Adapta Cobac formación técnica a la vocación económica de cada región


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405646

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx