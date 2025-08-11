Adapta Cobac formación técnica a la vocación económica de cada región

Para formar jóvenes mejor preparados para los retos del mundo laboral, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac) impulsa un modelo educativo que combina la formación académica con la capacitación técnica especializada, según las necesidades de cada región del estado.

Así lo dio a conocer Leonardo Jiménez Camacho, Director General del sistema Cobac, quien informó que la institución atiende actualmente a más de 14 mil estudiantes en sus distintos planteles y telebachilleratos.

“Nuestro enfoque va más allá del aula. Estamos preparando a los estudiantes para que puedan ingresar directamente a la industria o continuar sus estudios superiores, dependiendo de sus metas”, expresó Jiménez Camacho.

El directivo señaló que recientemente se han equipado talleres y laboratorios con tecnología e infraestructura que responde a los requerimientos del sector productivo local. Esta adaptación, subrayó, varía según la vocación económica de cada municipio, lo que permite una preparación más pertinente.

“No se requiere lo mismo en la Región Norte, donde predominan ciertos sectores industriales, que en la Región Sureste o Centro. Por eso, cada plantel adapta su capacitación conforme a su contexto”, explicó.

Jiménez Camacho destacó que esta línea de acción está alineada con el plan estratégico del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha promovido el fortalecimiento de la educación técnica como herramienta clave para el desarrollo económico de Coahuila.

Como parte de esta visión, los programas de capacitación del Cobac se actualizan anualmente, e incluyen formación en sectores clave como la industria automotriz, eléctrica y metalmecánica, ofreciendo a los estudiantes habilidades con alta demanda en el mercado laboral.

Finalmente, detalló que el sistema Cobac cuenta con una red educativa conformada por 10 planteles escolarizados, un plantel mixto y 186 telebachilleratos comunitarios, los cuales permiten brindar acceso a educación media superior en zonas rurales o de difícil acceso, sin descuidar la calidad ni la pertinencia de la formación.