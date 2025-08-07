Adán, Barredora y tiznaderas

Adán Augusto López Hernández no pudo barrer con los señalamientos de responsabilidad política, ética y eventualmente judicial que le asisten por la designación y sostenimiento de un secretario de Seguridad Pública en Tabasco, cuando el ahora senador era gobernador, que ahora está prófugo bajo acusaciones que lo refieren como jefe de La Barredora, un grupo criminal regionalmente dominante (no solo en Tabasco, también en Chiapas, entonces gobernado por el cuñado Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, faltaba más).

López Hernández ensayó ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión varias rutas de salida, apegado al fuero que dice no necesita, pero mantiene (como Cuauhtémoc Blanco, dispuestos a ir a declaraciones si los requieren, pero con la protección del cargo legislativo, sin riesgo de detención inmediata); ostentoso de no tener miedo, relator de presuntas justificaciones de calendario, estadísticas y burocracias pero sin ir al fondo del asunto que reside en que él nombró, sostuvo y protegió a Hernán Bermúdez como máximo jefe policiaco sin olerse las andanzas criminales de tal subordinado (como Felipe Calderón con Genaro García Luna).

Desde luego, el exgobernador, exsecretario de Gobernación y actual líder del Senado mantuvo las asideras sustanciales: elogió a la presidenta Sheinbaum, destacó la frase de esta en el sentido de que la 4T va para largo y recordó otra locución de su principal impulsor, el paisano que lo instaló en el alto cargo senatorial, con una variación actualizada que le permitió indicar a los insistentes en relacionarlo con La Barredora que "sus tiznaderas me tienen sin cuidado".

Tiznadera, en cuanto a manchar con tizne o, según el Diccionario del Español de México, del ColMex, en la acepción de "chingadera", fue lo que sucedió a la hora de la aprobación acrítica, por parte de la mayoría guinda y sus aliados, del nombramiento de la exgobernadora priista de Sonora, Claudia Pavlovich, como embajadora de México en Panamá, luego de una estancia, igualmente muy impugnada, en el consulado de Barcelona.

Panistas colocaron bocinas con sonido de sirenas para protestar por esa designación y una voz repitió, sin parar, desde otro aparato de reproducción sonora, la acusación "Pavlovich, corrupta". Haiga sido como haiga sido, la voluntad presidencial se impuso para darle continuidad diplomática a la política norteña que, entre otras perlas, cuenta con haber dado aval virtuoso a los propietarios de la guardería ABC, donde 49 niños murieron. Tiznaderas virtualmente impunes.

El tema de Andrés Manuel López Beltrán, llamado Andy, y su viaje a Japón, volvió a resonar en la Mañanera, por lo cual la presidenta Sheinbaum estableció que no entraría al debate, aunque insistió en su postura demandante de humildad y austeridad en los personajes relevantes de la autodenominada Cuarta Transformación. Las palabras de la presidenta fueron firmes, sin concesiones, mientras se multiplicaban las críticas hacia el texto hecho circular a nombre de López Beltrán (extenuación laboral, noche de hotel en 7,500 pesos, hampa del periodismo, espías, humillación, algunos rubros casi de autogol) del cual a la hora de cerrar esta columna no había ningún deslinde o señalamiento de falsedad por el propio secretario morenista de organización.

Y, mientras se acumulan las evidencias del desproporcionado y derrochador tren de vida del presidente morenista de la directiva de los diputados, Sergio Gutiérrez Luna (a quien ayer falsamente se mencionó en portales de internet como solicitante de licencia al cargo), y su esposa, Diana Karina Barreras Samaniego (también diputada, conocida como Dato Protegido, en el contexto de la sanción que promovió contra una sonorense), sobre todo a partir de las investigaciones del periodista tapatío Jorge García Orozco, ¡hasta mañana, con el Departamento de Estado de EUA en defensa de la "democracia" del salvadoreño Bukele, que podrá hacerse reelegir indefinidamente!