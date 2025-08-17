Acumula Laguna de Coahuila cuatro incidentes en escuelas

A dos semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026, la coordinación de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila tiene un acumulado de cuatro incidentes en escuelas públicas de nivel básico de Torreón durante el periodo vacacional.

La titular de la dependencia, Flor Estela Rentería Medina, detalló que la dirección de uno de estos planteles sufrió actos vandálicos mientras que en otras tres instituciones educativas, los ladrones sustrajeron cableado eléctrico, así como equipos de valor, como computadoras y microondas.

La funcionaria, mencionó que en algunos de estos casos y gracias al Modelo de Seguridad Educativo implementado desde julio de este año, que contempla la instalación de cámaras de vigilancia enlazadas al sistema de control "C2", la Policía Municipal de Torreón pudo intervenir y realizar la detención de las personas que ingresaron a los centros educativos.

El Modelo de Seguridad Educativo fue anunciado en su momento por Seguridad Pública Municipal, la coordinación de Servicios Educativos, el Grupo de Reacción Torreón, la Policía Civil Coahuila, la Policía de Acción y Reacción y jefes de sector de seguridad.

Se consideró blindaje de planteles educativos -principalmente primarias y secundarias ubicadas en zonas con antecedentes de robo- a través de un esquema de vigilancia coordinado, monitoreo permanente y participación ciudadana.

Además, se estableció un canal de comunicación entre autoridades educativas y cuerpos de seguridad para reportar incidencias de forma inmediata.

"Durante todas estas semanas, a través de ese grupo de WhatsApp se monitorea, cuando alguien ve a un sospechoso inmediatamente se hacen los rondines, se avisa ahí en el grupo y también bueno, reconocer todo el apoyo que nos ha dado el comisario Alfredo Flores (director de la Policía de Torreón), esperemos que sean daños menores como lo hemos visto y regresas a clases con buenas noticias y todos a tiempo en clases", destacó Rentería Medina. En estas vacaciones, también se pidió la colaboración de vecinos cercanos a los planteles, generando evidencia visual (fotografías o video) en caso de detectar movimientos sospechosos o daños a las instalaciones, a fin de facilitar la intervención oportuna de la Policía Municipal.

Fueron las propias autoridades quienes dieron a conocer en la región Lagunera de Coahuila, al menos 36 escuelas habían sido identificadas como puntos críticos en materia de seguridad.

El ciclo escolar inicia el próximo lunes primero de septiembre del año en curso para miles de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, a partir de este lunes 18 de agosto, se integrará personal de Jefaturas y Supervisión se reincorporarán a sus funciones a fin de organizar el trabajo previo a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) programado del 25 al 29 de agosto y arranque del nuevo periodo lectivo.