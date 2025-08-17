Torreón Simas Regreso a clases SISTEMA VIAL ABASTOS-INDEPENDENCIA Torreón IMM Torreón

Robo a escuelas

Acumula Laguna de Coahuila cuatro incidentes en escuelas

Uno de los planteles sufrió actos vandálicos, mientras que otras tres instituciones fueron víctimas de robo de equipo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

Uno de los planteles sufrió actos vandálicos, mientras que otras tres instituciones fueron víctimas de robo de equipo. (EL SIGLO DE TORREÓN)

ANGÉLICA SANDOVAL

A dos semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026, la coordinación de Servicios Educativos en La Laguna de Coahuila tiene un acumulado de cuatro incidentes en escuelas públicas de nivel básico de Torreón durante el periodo vacacional.

La titular de la dependencia, Flor Estela Rentería Medina, detalló que la dirección de uno de estos planteles sufrió actos vandálicos mientras que en otras tres instituciones educativas, los ladrones sustrajeron cableado eléctrico, así como equipos de valor, como computadoras y microondas.

La funcionaria, mencionó que en algunos de estos casos y gracias al Modelo de Seguridad Educativo implementado desde julio de este año, que contempla la instalación de cámaras de vigilancia enlazadas al sistema de control "C2", la Policía Municipal de Torreón pudo intervenir y realizar la detención de las personas que ingresaron a los centros educativos.

El Modelo de Seguridad Educativo fue anunciado en su momento por Seguridad Pública Municipal, la coordinación de Servicios Educativos, el Grupo de Reacción Torreón, la Policía Civil Coahuila, la Policía de Acción y Reacción y jefes de sector de seguridad.

Se consideró blindaje de planteles educativos -principalmente primarias y secundarias ubicadas en zonas con antecedentes de robo- a través de un esquema de vigilancia coordinado, monitoreo permanente y participación ciudadana.


Además, se estableció un canal de comunicación entre autoridades educativas y cuerpos de seguridad para reportar incidencias de forma inmediata.


"Durante todas estas semanas, a través de ese grupo de WhatsApp se monitorea, cuando alguien ve a un sospechoso inmediatamente se hacen los rondines, se avisa ahí en el grupo y también bueno, reconocer todo el apoyo que nos ha dado el comisario Alfredo Flores (director de la Policía de Torreón), esperemos que sean daños menores como lo hemos visto y regresas a clases con buenas noticias y todos a tiempo en clases", destacó Rentería Medina. En estas vacaciones, también se pidió la colaboración de vecinos cercanos a los planteles, generando evidencia visual (fotografías o video) en caso de detectar movimientos sospechosos o daños a las instalaciones, a fin de facilitar la intervención oportuna de la Policía Municipal.


Fueron las propias autoridades quienes dieron a conocer en la región Lagunera de Coahuila, al menos 36 escuelas habían sido identificadas como puntos críticos en materia de seguridad.


El ciclo escolar inicia el próximo lunes primero de septiembre del año en curso para miles de niños, niñas y adolescentes; sin embargo, a partir de este lunes 18 de agosto, se integrará personal de Jefaturas y Supervisión se reincorporarán a sus funciones a fin de organizar el trabajo previo a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) programado del 25 al 29 de agosto y arranque del nuevo periodo lectivo.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Robo a escuelas Robos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Uno de los planteles sufrió actos vandálicos, mientras que otras tres instituciones fueron víctimas de robo de equipo. (EL SIGLO DE TORREÓN)
 


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407114

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx