Coahuila Monclova Ramos Arizpe Coahuila Saltillo AHMSA

Piedras Negras

Acuden 4 mil 500 mujeres a registrarse al programa Mujer Bienestar en la región norte

Acuden 4 mil 500 mujeres a registrarse al programa Mujer Bienestar en la región norte

Acuden 4 mil 500 mujeres a registrarse al programa Mujer Bienestar en la región norte

RENÉ ARELLANO

Autoridades de la Secretaría de Bienestar dieron a conocer que, del 1 al 9 de agosto del año en curso, se han registrado cuatro mil 500 mujeres en la región norte de Coahuila, de las cuales dos mil 500 pertenecen únicamente al municipio de Piedras Negras

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila,consideró una muy buena respuesta a la convocatoria para dicho programa, dirigido a mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años,

"En Piedras Negras estuvimos realizando un promedio de 200 a 480 registros por día. Era más o menos lo que se registraba, siendo uno de los municipios con mayor número de inscripciones a nivel regional", manifestó la funcionaria federal.

Detalló que los registros continuarán este lunes 11 y hasta el próximo 30 de agosto, incluyendo los sábados, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, conforme al calendario que se dio a conocer con anterioridad.

A partir de este lunes y hasta que concluya el periodo de registro, el proceso se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario "Santiago Elías Castro de Hoyos", conocido como Los Pinos, ubicado en el ejido Piedras Negras.


Recordó que los requisitos para poder incorporar a las solicitantes al programa Mujeres Bienestar son presentar copias de los siguientes documentos: credencial de elector, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.






               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Piedras Negras

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Acuden 4 mil 500 mujeres a registrarse al programa Mujer Bienestar en la región norte


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405664

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx