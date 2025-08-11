Acuden 4 mil 500 mujeres a registrarse al programa Mujer Bienestar en la región norte

Autoridades de la Secretaría de Bienestar dieron a conocer que, del 1 al 9 de agosto del año en curso, se han registrado cuatro mil 500 mujeres en la región norte de Coahuila, de las cuales dos mil 500 pertenecen únicamente al municipio de Piedras Negras

Rocío Domínguez Vital, subdelegada de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar en la región norte de Coahuila,consideró una muy buena respuesta a la convocatoria para dicho programa, dirigido a mujeres de 60, 61, 62, 63 y 64 años,

"En Piedras Negras estuvimos realizando un promedio de 200 a 480 registros por día. Era más o menos lo que se registraba, siendo uno de los municipios con mayor número de inscripciones a nivel regional", manifestó la funcionaria federal.

Detalló que los registros continuarán este lunes 11 y hasta el próximo 30 de agosto, incluyendo los sábados, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, conforme al calendario que se dio a conocer con anterioridad.

A partir de este lunes y hasta que concluya el periodo de registro, el proceso se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Comunitario "Santiago Elías Castro de Hoyos", conocido como Los Pinos, ubicado en el ejido Piedras Negras.

Recordó que los requisitos para poder incorporar a las solicitantes al programa Mujeres Bienestar son presentar copias de los siguientes documentos: credencial de elector, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio reciente.