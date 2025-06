Acude a votar Omar Castañeda, candidato por Movimiento Ciudadano a Gómez Palacio

“Viene un tiempo nuevo para Gómez Palacio”, dijo el candidato de Movimiento Ciudadano, Omar Castañeda González antes de emitir su voto en la casilla de la sección 0552 de la calle Yucatán en la colonia Las Rosas.

Acompañado por su esposa Kenia; la diputada local de Jalisco, Alejandra Giadans y el legislador federal por MC, Gibrán Ramírez, Castañeda dijo que históricamente se ha tenido una baja participación en este municipio , y que en esta ocasión se espera un 30 a 40 por ciento, de los más de 200 mil electores.

Señaló que por ser las primeras horas tras la apertura de casillas, se notaba una baja asistencia, pero dijo confiar en que en el transcurso del día acudirán más ciudadanos “porque ya gente ya está harta de los mismos y de tanto abandono, lo que hoy se va a expresar en las urnas es el rescate de nuestra seguridad, de nuestra infraestructura, de nuestras familias”.

Desestimó la elección judicial y dijo que no va a participar, puesto que además en el caso de Durango son candidatos únicos y que ya está muy decantado el resultado.

(ENRIQUE CASTRUITA)

Señaló que dicha elección fue un despropósito pues todavía ayer no sabía la gente como iba a votar y el oficialismo se dedicaba a repartir “acordeones”.

Manifestó que el resto del día permanecerán a la expectativa del desarrollo del proceso en la casa de campaña y por la tarde a la espera de los resultados que dijo, confía en que le van a favorecer.

También espera que no haya incidentes, luego de que ya se inhibieron a “unos vivillos que querían hacer travesuras” y señaló que la gente ya no se deja amedrentar con amenazas de que le van a retirar programas sociales si no vota por tal o cual candidato.