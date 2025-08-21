Coahuila Coahuila Monclova Ramos Arizpe AHMSA Saltillo

Actualizarán en UA de C oferta académica en bachillerato

Actualizarán en UA de C oferta académica en bachillerato

Actualizarán en UA de C oferta académica en bachillerato

MARISELA SEVILLA

A partir de enero del 2026, la Universidad Autónoma de Coahuila implementará un nuevo plan de estudios para nivel bachillerato, en línea con los principios de la Escuela Mexicana y las disposiciones de la Ley General de Educación Superior.

Así lo anunció el Rector Octavio Pimentel Martínez, quien destacó que esta actualización académica responde al compromiso de la institución con el nuevo modelo educativo federal impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Pimentel Martínez informó que la propuesta fue bien recibida por la Subsecretaría de Educación Superior, lo que fortalece los vínculos entre la UA de C y las autoridades federales y como muestra de ese respaldo, la Subsecretaria confirmó su participación como ponente en el Coloquio Nacional de Capacitación en Educación Media Superior, a realizarse el próximo 4 de noviembre.

“Nos sentimos muy contentos por la apertura y el diálogo que hemos logrado. Esta reforma educativa no es solo un cambio de programa, es una visión compartida”, expresó Pimentel.



En el ámbito administrativo, la universidad también ha mostrado avances, afirmó, pues de acuerdo con el Rector, la UA de C redujo significativamente las observaciones en auditorías federales, lo que refleja una mejor gestión de sus recursos y un ejercicio transparente del gasto público.


Ese orden financiero ha permitido concretar uno de los proyectos más esperados por la comunidad estudiantil, como lo es la reactivación de los programas de movilidad internacional, destacó.


En lo que va del año, 93 alumnos han podido realizar estancias académicas en el extranjero, con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Un hecho que, según Pimentel, no se había logrado desde hace varios ciclos.


Además del ámbito académico, la universidad también impulsa actividades deportivas con fuerte arraigo comunitario. El próximo viernes 5 de septiembre, los Lobos iniciarán temporada con un evento simbólico, donde cada jugador saldrá acompañado de un niño de AFAIS y una porrista, en un acto que busca reforzar los lazos entre generaciones y fortalecer el sentido de identidad.




“Queremos que el talento crezca aquí, que se quede en casa y que las victorias se celebren con nuestra gente”, finalizó Pimentel.




               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx