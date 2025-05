Actor habría recibido regaño de Disney por revelar detalles de la nueva temporada de Malcolm el de en medio

A unas semanas de haber emocionado a los fans con una foto junto a Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, sus padres ficticios en Malcolm el de en medio, Frankie Muniz volvió a ser tendencia. Esta vez, por irse de boca: el actor compartió que el rodaje de la nueva temporada ya concluyó, algo que al parecer no cayó nada bien en Disney.

En una publicación desde su cuenta de Instagram, Muniz expresó su emoción por haber terminado las grabaciones del esperado regreso de Malcolm, calificando la experiencia como “un sueño del que no quería despertar”. Dijo estar conmovido por reencontrarse con viejos compañeros, conocer nuevos personajes y revivir la locura familiar que marcó a toda una generación.

“Crear nuevos recuerdos fue increíble. Todo pasó tan rápido que quisiera volver el tiempo atrás”, escribió el actor y piloto de carreras.

Pero tras el entusiasmo, llegó el regaño. Muniz confesó que recibió indicaciones de Disney para no revelar más detalles ni publicar imágenes del set. Aun así, no pudo evitar soltar un mensaje nostálgico:“Posdata: La vida sigue siendo injusta. Tenía fotos increíbles de todos juntos, pero Disney no me deja compartirlas… ¡Así que solo imaginen lo felices que estábamos!”

Aunque los fans se quedaron con las ganas de ver esas imágenes, la buena noticia es que el regreso de Malcolm el de en medio es un hecho. Según trascendió, la nueva minitemporada girará en torno al 40° aniversario de bodas de Hal y Lois, y contará con la participación de varios personajes clásicos. Malcolm, ahora padre de una niña, enfrentará el caos familiar con su peculiar estilo.

La fecha de estreno aún no se ha confirmado, pero se espera que los nuevos episodios lleguen a finales de 2025 o principios de 2026. Mientras tanto, el regreso de la disfuncional pero entrañable familia ya es uno de los acontecimientos televisivos más esperados del año.