El regreso de Malcolm el de en  medio tendrá grandes cambios en el reparto

El esperado regreso de Malcolm el de en medio, traerá de vuelta a varios rostros conocidos y algunas nuevas incorporaciones, aunque con una importante modificación en el elenco.

De acuerdo con Variety, Christopher Masterson y Justin Berfield retomarán sus icónicos papeles como Francis y Reese, respectivamente, en esta nueva versión producida por Disney Branded Television.

Sin embargo, Erik Per Sullivan no regresará como Dewey. En su lugar, el actor Caleb Ellsworth-Clark ("Fargo", "The Expanse") asumirá el papel en esta edición especial de cuatro episodios.

Junto a ellos, también se sumarán Anthony Timpano, Vaughan Murrae y Keeley Karsten.

Timpano interpretará a Jamie, el hermano menor de Malcolm introducido en la cuarta temporada, mientras que Murrae dará vida a Kelly, el nuevo integrante de la familia Wilkerson cuyo nacimiento se insinuó en el episodio final de la serie. Karsten, por su parte, interpretará a Leah, la hija de Malcolm, quien hereda su inteligencia, sarcasmo e impulsividad, pero con una sensibilidad más marcada.

VER TAMBIÉN ¿Por qué cambiaron las voces de Reese y Dewey en el doblaje de la serie?

Reese y Dewey se robaron los corazones de muchas personas.

Tal como se anunció anteriormente, Frankie Muniz regresa en el papel principal, acompañado de Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes volverán a interpretar a Hal y Lois. Además, Variety informó en exclusiva que Kiana Madeira se unirá al elenco como Tristan, la novia de Malcolm.

¿Cuándo comienza la producción de la nueva temporada de Malcom?

La producción de la serie comenzará en las próximas semanas en Vancouver, y el argumento oficial adelanta que Malcolm y su hija se verán envueltos en el caos familiar cuando Hal y Lois los convoquen para celebrar su 40° aniversario de bodas.

El creador de la serie original, Linwood Boomer, regresa como escritor y productor ejecutivo, mientras que Ken Kwapis dirigirá los cuatro episodios y también fungirá como productor ejecutivo. El proyecto es una producción de 20th Television en colaboración con New Regency.

Aún no se sabe cuando será el estreno en México.

Por otro lado, se tienen pocos datos sobre si las voces originales del doblaje en español regresarán, hace unas semanas Lalo Garza, quien interpreta a Francis y ahora se desempeña como productor, "había recibido una noticia que lo hizo feliz", sin embargo esto solo son especulaciones.