Actividad manufacturera en México crece 0.6 % en julio de 2025, según estimación del Inegi

FABIOLA P. CANEDO

La industria manufacturera mexicana registró un ligero crecimiento en julio de 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual Oportuno de la Actividad Manufacturera (IMOAM), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El valor estimado del indicador fue de 109.3 puntos, lo que representa un aumento anual de 0.6% respecto al mismo mes del año anterior.

Este indicador funciona como una herramienta anticipada que permite conocer el comportamiento del sector manufacturero antes de que se publique el dato oficial del Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI). Desde su creación en 2015, el IMOAM ha sido útil para analizar tendencias económicas de forma más ágil y tomar decisiones informadas en sectores productivos.

Lo interesante del IMOAM es su alta precisión: en el 90% de los casos, el resultado final del IMAI ha coincidido con el intervalo de confianza del 95% del IMOAM. Esto significa que, aunque es una estimación, sus resultados suelen estar muy cerca de la realidad.

Aunque el crecimiento de 0.6% puede parecer modesto, representa una señal positiva para la industria, especialmente en un contexto global que sigue enfrentando retos como la reconfiguración de cadenas de suministro, ajustes comerciales y presiones inflacionarias. El dato sugiere que el sector manufacturero mantiene una trayectoria estable, aunque aún con cautela.


               
               


               

               
               

               
               
               
