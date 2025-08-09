Deportes Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX

Academia Salvher de La Laguna logra importantes victorias

Con un trabajo continuo en los niños y niñas laguneros, sobre todo de Gómez Palacio, esta academia ya está viendo buenos resultados. (Especial)

AARÓN ARGUIJO GAMIOCHIPI.-

La Academia Salvher Soccer continúa demostrando gran nivel en las categorías infantiles, al obtener dos importantes victorias en sus equipos Dientes de Leche (6 y 7 años) y Biberones (4 y 5 años); los partidos se disputaron en las canchas del Miami Soccer de Gómez Palacio, donde los jóvenes jugadores demostraron su talento y dedicación.

CONTUNDENTES

En la categoría Dientes de Leche, Salvher Soccer derrotó a Lecheros con un marcador de 4-1, gracias a las cuatro anotaciones de Ian Medrano, quien se convirtió en la figura del partido. Este equipo es dirigido por los experimentados entrenadores Enrique Silva García y Pedro Novella García, quienes han logrado inculcar en sus jugadores un estilo de juego sólido y efectivo. Por otro lado, la categoría Biberones se impuso de forma contundente por 8-0 a Laguna Athletic, con otro inspirado desempeño de Ian Medrano, quien marcó siete goles y demostró su habilidad y técnica en el campo, Carlos Puentes cerró la cuenta con un gol adicional. Este equipo es comandado por los entrenadores Luis Calzada y Denisse Navarrete, quienes han logrado desarrollar en sus jugadores una gran confianza y habilidad para trabajar en equipo.

La Academia Salvher Soccer, presidida por Pedro Novella Ayala, sigue demostrando su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos en el futbol. Los equipos entrenan los miércoles y viernes en las canchas de Santa Rosalía en Gómez Palacio, donde los jugadores pueden desarrollar sus habilidades y aprender de los entrenadores experimentados.

