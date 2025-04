Abusar y declarar

En los medios de comunicación algunas veces leemos expresiones que nos confunden por el uso incorrecto del régimen gramatical, como la proposición: "La niña fue abusada por el pederasta".

En este particular caso, nos encontramos con un verbo de régimen, es decir, que solamente puede ir acompañado de una determinada preposición. Así, la teoría más ortodoxa nos enseña que Abusar rige genitivo, o bien que a ese verbo debe seguirle la preposición 'de', pues otro modo de utilizarlo es incorrecto, como lo es el ejemplo propuesto al final del párrafo anterior.

El verbo abusar tiene la particularidad de que, si no queremos caer en incorrección, debemos decirlo siempre acompañado por la preposición "de", por ejemplo: "El pederasta abusó de la niña". Y si queremos utilizar el estilo indirecto mediante la voz pasiva, no encontraremos la expresión correcta, simplemente porque no existe en nuestra lengua. El régimen gramatical impide que este verbo se use en algunos casos de la voz pasiva. La niña no puede ser abusada (en el sentido en que abusaron de ella), porque este verbo exige (por eso se le llama Régimen a este fenómeno gramatical) la preposición.

Entonces, la niña no puede ser abusada en el sentido en que cometieron contra ella una felonía, y quien así habla o escribe, lo hace con incorrección.

El verbo abusar es polisémico, pues además significa espabilarse, es decir, avivar o excitar el entendimiento de alguien. En este caso es una evolución de aguzar, que también significa espabilar, afinar, forzar el entendimiento o un sentido, para que preste más atención o se haga más perspicaz, según el Diccionario de la Academia.

Con el significado anotado, sí es correcto decir que la niña es abusada, pero el sentido cambia, pues ahora significa que la niña afila su entendimiento para captar con eficiencia el mundo que la rodea, aunque ahora no se trata de una acción, sino de un adjetivo predicativo que en analogía es un participio pasivo, y nada tiene que ver con los verbos de régimen.

Al principio del presente artículo hemos dicho que el uso incorrecto de estos verbos nos confunde, y es cierto, pues si quien escribe utiliza el primero de ellos con el régimen del segundo, al final de cuentas no sabemos si la niña sufrió un abuso o si se puso tan lista que huyó o se defendió de tan nefasta acción. Pero si alguien insiste en componer una expresión en voz pasiva, le recomiendo que utilice un giro, como "La niña sufrió el abuso de…".

Otro verbo de régimen que entre los abogados suele usarse de manera incorrecta es declarar.

En ocasiones oímos que con mucha naturalidad algún funcionario judicial o de procuración de justicia dice: "voy a declarar al inculpado".

Ernestina Godoy, cuando era fiscal de la Ciudad de México, el 11 de junio del año 2023, dentro de un noticiero matutino antes de las ocho de la mañana dijo: "el día de hoy declararemos a los policías que se llevaron el carro".

Cuando escuché esas palabras, me puse a pensar si los iban a declarar culpables, o inocentes, o bien, si los declararían sujetos a proceso, pero me encontré con la sorpresa de que no se refería a este tipo de acciones, sino a tomarles la declaración.

El verbo declarar, en el sentido de manifestar o hacer pública una cosa o una acción, tiene como sujeto a quien expresa algo en una diligencia judicial o ministerial, y el funcionario que recibe sus declaraciones les da validez legal dentro de un procedimiento, pero él (el funcionario) no declara, pues el sujeto de la acción es el indiciado, el inculpado, el imputado o el testigo, según el caso.

Lo que debe decir el representante social o el juzgador es que le tomará declaración, pero no que lo declarará.

Si el funcionario judicial o ministerial manifiesta una decisión sobre el estado o la condición legal del indiciado, imputado o inculpado, entonces él sí lo está declarando, pero lo está declarando culpable, inocente o sujeto a proceso, no está tomando la declaración del implicado.

Con seguridad el lector conoce otros casos de confusión de verbos por razón del régimen, ojalá que aclare las situaciones incómodas mediante el conocimiento de la gramática.