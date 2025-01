Abuelito se gana el corazón de La Laguna con su venta de roscas hechas en casa

De que en la Comarca Lagunera hay de todo y bien hecho, eso ni se cuestiona. Aunque en estos días las roscas de Costco se han viralizado, también lo ha hecho un abuelito lagunero que está ofreciendo las suyas, elaboradas por su propia familia.

La noche de ayer, se hizo viral la foto de un señor que vende sus roscas de Reyes en la intersección de la calle Morelos e Independencia, en Gómez Palacio, a un costo de 250 pesos.

Esta mañana, El Siglo de Torreón se trasladó hacia su punto de venta, donde nos platicó que ayer solo vendió dos de estos postres por la mañana. Sin embargo, luego de que su foto comenzara a difundirse, le llegaron clientes, algo que agradece profundamente.

"No le sé mucho a eso de las redes y ni uso teléfono, pero mi familia me avisó que me tomaron una foto y muchas personas la compartieron. Así empezó a llegar la clientela", contó emocionado.