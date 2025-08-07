Abren convocatoria para 134 residencias médicas en Durango; 40 son en Gómez Palacio

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) a través de la Dirección de Enseñanza, Calidad e Investigación abrió la convocatoria 2026-2027 para personas interesadas en la adscripción a 134 residencias médicas para 17 especialidades y 3 subespecialidades en cuatro hospitales del estado.

En el Hospital Nuevo de Gómez Palacio hay 40 plazas y 7 especialidades disponibles que se distribuyen de la siguiente forma: 6 plazas con duración de 3 años en Anestesiología; 7 plazas con duración de 4 años en Cirugía General; 6 plazas con duración de 4 años en Ginecología y Obstetricia y 6 plazas con duración de 4 años en Medicina Interna. En Pediatría hay 7 plazas con duración de 3 años mientras que en Medicina de Urgencias son 4 plazas con duración de 3 años y en Traumatología y Ortopedia son 4 plazas con duración de 4 años.

El Hospital General 450 de Durango capital tiene 63 plazas, 7 especialidades y dos subespecialidades. Son 4 plazas y duración de 3 años en Anatomía Patológica; 8 plazas con duración de 3 años en Anestesiología; 8 plazas con duración de 4 años en Cirugía General; 8 plazas con duración de 4 años en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica y 8 plazas con duración de 3 años en Medicina de Urgencias. También hay 10 plazas con duración de 4 años en Medicina Interna y 6 plazas con duración de 4 años en Traumatología y Ortopedia. De igual manera ofrecen 7 plazas con duración de 5 años en la subespecialidad de Neurocirugía y 4 plazas con duración de 2 años en la subespecialidad de Medicina del Enfermo en estado crítico.

En la convocatoria, también se dio a conocer que en el Hospital General de Durango están disponibles 11 plazas con duración de 4 años en Ginecología y Obstetricia y 8 plazas con duración de 3 años en pediatría, así como 4 plazas con duración de 2 años en la subespecialidad de Neonatología. La SSD anunció también 8 plazas disponibles con duración de 4 años para la especialidad de Psiquiatría en el Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Vallebueno”.

Si a usted le interesa la convocatoria y quiere información sobre los requisitos, puede comunicarse a los números de teléfono: 618 137 7014, 618 137 3743 y 618 137 7294. También está disponible el correo electrónico: [email protected].

Ayer mismo, la SSD compartió un código de barras para obtener mayores detalles sobre la convocatoria, sin embargo, al tratar de ingresar al link, no se encontró la URL solicitada en el servidor.