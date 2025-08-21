Abren Centro de Atención Agraria en San Pedro

Se oficializó la apertura del Centro de Atención Agraria, espacio en el que, a partir de esta semana, se pondrán a disposición de la población los trámites administrativos de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional.

La representante de la citada dependencia en el estado; Brenda Karina Vélez Zurita subrayó que este nuevo sistema de atención permitirá agilizar trámites y dar soluciones inmediatas a las necesidades del sector.

“Hoy inauguramos un espacio donde se atenderá directamente a los ejidatarios y se llevarán a cabo asambleas para exponer y resolver problemáticas de manera más rápida y eficiente”, expresó.

“Con estas acciones, los tres niveles de Gobierno reafirman su compromiso de trabajar en equipo con las instancias estatales y federales para seguir fortaleciendo al campo y a las familias sampetrinas”.

Expuso que, de este Centro existen otros dos para atender a los campesinos. Uno en el Gimnasio Municipal, oficina de la Dirección de Desarrollo Rural y otro en el ejido El Nilo.

La presidente municipal, Brenda Cecilia Güereca Hernández, destacó la importancia de contar con esta oficina en el municipio, ya que permitirá acercar los servicios directamente a los campesinos, evitando traslados a otras ciudades.

“Este año ha sido difícil, pero no estamos solos. Gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y en coordinación con CONAGUA, nuestra población se ve beneficiada con programas como el de trabajo temporal, que contribuyen al bien de las familias sampetrinas”, señaló.

A esta actividad también asistieron Jesús Ayala Balderas, director de Desarrollo Rural en el municipio; Bernabé Rodríguez Cárcamo, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria; Jesús García Cornejo, presidente del Consejo de Administración de la Unión de Ejidos "Lázaro Cárdenas" y Luis Alberto Martínez Flores, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Solidaridad Social "Unificación Nueva Laguna".