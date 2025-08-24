Deportes Julio César Chávez Jr. Fórmula 1 Algodoneros del Unión Laguna Pádel Liga MX

Abogado de Julio César Chávez Jr. revela cuánto tiempo podría pasar en prisión

El abogado del boxeador señaló que, de ser declarado culpable por tráfico de armas y delincuencia organizada

El abogado de Julio César Chávez Jr. fue cuestionado por el tiempo de condena que podría pasar el boxeador mexicano.

Esto en caso de ser declarado culpable tras ser vinculado a proceso por los delitos de tráfico de armas y tener relación con la delincuencia organizada.

"El día de hoy (sábado) debe quedar en libertad inmediata porque así lo determinó el juzgador porque fiscalía no justificó que deba continuar privado de su libertad para su proceso. Le impusieron unas medidas muy estrictas que debe cumplir y vamos a garantizar que así sea. A mi representado le interesa seguir este proceso y terminar estas conjeturas y demostrar que no tiene culpabilidad alguna", declaró en primera instancia el abogado Rubén Fernando Benítez.

"La pena máxima que él podría alcanzar potencialmente, solo si esto se va a acusación en tres meses y si es condenado, ahora solo son indicios, pero si eso sucediera, la pena oscila en un mínimo de 4 a un máximo de 8 años", respondió directamente al cuestionamiento sobre su posible condena.

Después de la audiencia virtual que tuvo Julio César Chávez Jr., el juez Enrique Hernández Miranda ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas; sin embargo, dictó libertad bajo caución y concedió tres meses para completar la investigación sobre el caso, por lo que la fecha tentativa de su audiencia sería el 24 de noviembre.


"Ojo, él no tiene ninguna restricción para establecer su residencia en cualquier lugar que el quiera siempre y cuando no abandone México, no puede abandonar el país sin permiso, ya que si solicita permiso y lo justifica como motivo de su actividad deportiva se le pudiera otorgar", concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Julio César Chávez Jr Condena

               


ID: 2408894

      


