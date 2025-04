Abierto registro a segunda edición programa Mexicana Emprende

El próximo 29 de abril iniciará el programa Mexicana Emprende 2025 que organiza el Consulado de México en Eagle Pass; por lo que se ha invitado a las mujeres de origen mexicano, tanto en Coahuila como en Texas, a que se registren y participen en dicho programa.

Vivian Juárez Mondragón, titular del Consulado de México en Eagle Pass, indicó que el cierre de la citada convocatoria es el próximo 21 de abril del año en curso; señaló que se trata de un programa de tres meses, completamente gratuito.

Puntualizó que lo único que se requiere es ser mujeres de origen mexicano y comprometerse a cumplir el completo; destallando que las clases son gratuitas y se realizan en línea.

Recordó que esta es la segunda ocasión que se llevará a cabo dicho programa, el cual va dirigido a todas las mexicanas, no solamente de Coahuila si no también de Texas y Estados Unidos; que estén interesadas en participar.

"Estamos abiertos hasta el 21 de abril para recibir los registros, porque empezamos el 29 de abril el programa. Esta es la segunda vez que lo hacemos, están invitadas culquier mujer, no importa la edad, no importa si tienen estudios o no, si saben o no saben hablar ingles, si tienen recurso económico; eso no importa. Cualquier mujer puede ser emprendedora", indicó Juárez Mondragón.