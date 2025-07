Violencia sin control

Kafkaen verde olivo

López-Gatell, lejecitos

El 25 de este mes que inicia se cumplirá el primer año del aún misterioso o cuando menos oficialmente inexplicado suceso que llevó a manos de autoridades estadounidenses al hasta entonces intocado Ismael Zambada, apodado el Mayo, y a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.

Un mes y medio después, el 9 de septiembre, se inició una guerra entre herederos de los dos bandos originalmente dominantes del Cártel de Sinaloa: mayitos contra chapitos que sumieron a la entidad en una espiral de violencia que no ha sido frenada ni por la aparente intervención federal (el secretario policiaco García Harfuch retóricamente enviado a "vivir" en el estado hasta que resolviera el asunto) ni por el doblegado y señalado gobierno estatal (Rubén Rocha Moya penosamente sostenido desde la Ciudad de México).

Este otro culiacanazo fue estratégico. Condensó una serie de acciones previas tendientes a etiquetar como narcopolíticas a las presidencias saliente y entrante (y, en un sentido más amplio, a Morena y la llamada 4T) y a pavimentar el camino de la presión y el intervencionismo luego vigorosamente retomado por Donald Trump en su segundo periodo presidencial.

Sinaloa sigue en la mirilla del aparato de poder estadounidense como parte de planes más amplios. Su economía y su vida cotidiana se mantienen en niveles deprimidos. Los gobiernos parecen conformarse con ser testigos declarativos. Y la violencia sigue, con escenas bárbaras como las de los veinte bajo ejecución cuyos cadáveres fueron dejados ayer en una zona de la capital del estado.

Kafka en verde olivo: En el campo militar Marte, administrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañada por los altos mandos militares del país (el general Trevilla Trejo, de la Sedena, y el almirante Morales Ángeles, de la Marina) y ante el general Hernán Cortés Hernández, jefe de la Guardia Nacional, que también daría un discurso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo argumentó: "Algunos piensan que 'la Guardia Nacional es parte del Ejército mexicano' y no, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional que es diferente. Tiene su propia comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio separado del Ejército, aunque hay que agradecer la generosidad de los miembros del Ejército mexicano que han decidido muchos de ellos otorgar su carrera a la Guardia Nacional". Pues sí: los caminos de la militarización oficialmente no aceptada son inescrutables, y castrenses.

A Hugo López-Gatell no le alcanzó para ocupar un cargo relevante en México con Claudia Sheinbaum como presidenta. En cambio, ha sido enviado a Ginebra, Suiza, para representar al país en la Organización Mundial de la Salud. Designación honrosa, sin duda, aunque también implica mantenerlo a la distancia, activo en asuntos de su especialidad, la médica, pero lejos de otra de sus pasiones, la netamente política, no necesariamente circunscrita a asuntos profesionales. Tardó la asignación de un encargo al médico que mantuvo controversias con la entonces jefa del gobierno capitalino, pero llegó, con maletas hacia el extranjero… En realidad, el presidente nacional de lo que queda del Partido Acción Nacional aceptó que sus dichos y acciones pueden constituir ocurrencias que no podrían o no deberían ser muy tomadas en cuenta, pero sí una acusación desde Estados Unidos (en este caso, contra Alfonso Romo y su casa de bolsa Vector, denunciados por el PAN ante la FGR): "Nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México; nosotros con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia con base en lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos", ¡Hasta mañana!