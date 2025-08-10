Torreón Transporte público Agua Saludable UJED IMSS Paseo Morelos

A través del programa 'Torreón más verde', reforestan bulevar Las Quintas

FABIOLA P. CANEDO

Como parte del programa “Torreón más verde”, la Dirección General de Medio Ambiente en coordinación con el Centro de Justicia Municipal (CJM), llevó a cabo una jornada de reforestación en el bulevar Las Quintas, donde se plantaron 50 árboles de distintas especies como fresno, lágrima de San Pedro y bugambilia.

Marcelo Sánchez Adame, director de la dependencia, informó que esta acción forma parte de los trabajos que se realizan para fomentar un entorno más verde, saludable y sostenible, en colaboración con otras dependencias.

Explicó que la actividad se efectuó con la participación de la directora del CJM, Martha Rodríguez Romero, a través de los programas en los que las personas detenidas por faltas administrativas, cumplen con servicio comunitario en beneficio de la ciudadanía.

En esta ocasión, la reforestación se realizó en atención a la solicitud de vecinos de la colonia Quintas San Isidro, quienes además se comprometieron al cuidado y preservación de las especies plantadas.

El funcionario indicó que las jornadas de reforestación se realizan de forma constante, priorizando los espacios con falta de vegetación y asegurando mediante evaluaciones previas, que los árboles y plantas reciban la atención necesaria para su sano crecimiento.


Sánchez Adame destacó que a estas labores se suman grupos, asociaciones, organizaciones civiles y ciudadanos, quienes colaboran mediante propuestas y proyectos que permiten ampliar las áreas verdes del municipio.


El director dijo que estas acciones forman parte del compromiso de la Administración Municipal de ofrecer a la población espacios sustentables y mejorar su calidad de vida.



               
               


               

               
               

               
               
               
ID: 2405390

      


