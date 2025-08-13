Virales Psicología Nuevo León viral

¿A qué cirugía se sometió la mujer saltillense que falleció en Monterrey?

La joven acudió a una clínica en Monterrey para realizarse el procedimiento estético

Mujer de Saltillo muere en Monterrey tras someterse a cirugía estética

Mujer de Saltillo muere en Monterrey tras someterse a cirugía estética (ESPECIAL)

EL SIGLO

El caso de una mujer, originaria de Saltillo, que perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en Nuevo León, ha conmocionado al público y, aunque los primeros reportes señalan que pudo deberse a una negligencia médica, todavía hay varios hilos sueltos que rodean a este caso.

Jaqueline Yamilet Briones Torres de 25 años de edad, quien a través de la financiera Toque Divino Cirugías Estéticas y por medio de una tanda, así como la venta de su auto, ingresó a la clínica ubicada en la calle Hidalgo de la colonia Obispado, en Monterrey, para realizarse un procedimiento estético. 

Acusan de negligencia médica a la clínica donde se realizó la cirugía

Un día antes de realizarse el procedimiento, incluso la misma clínica subió una foto de la joven donde mostraba su kit para la cirugía.

Jaqueline estaba identificada como cliente 973.


Tras ingresar a la clínica, el fallecimiento de la joven se confirmó durante el mismo martes 12 de agosto, presuntamente porque, durante la intervención médica, la paciente presentó una hemorragia severa.


Ante la emergencia, el personal de la clínica habría solicitado el traslado de la paciente al Hospital Universitario, donde falleció minutos después. Según señalan los primeros informes.  


Jaqueline Yamilet Briones Torres (ESPECIAL)


¿A qué cirugía estética se sometió Jaqueline Yamilet?


De acuerdo a la información que han proporcionado las autoridades, la joven, de 25 años de edad, se sometió a un procedimiento quirúrgico de liposucción o lipoescultura


Dicho procedimiento quirúrgico tiene como objetivo eliminar cierta grasa en el cuerpo para remodelarlo. En algunas ocasiones, la misma grasa es utilizada para rellenar otras áreas, como los glúteos. 


La cirugía estética se realiza mediante la aspiración de grasa por medio de pequeñas incisiones con cánulas conectadas a una máquina de vacío


Para poder llevar a cabo este procedimiento se incluye anestesia local y general, además es necesario hacer una valoración médica previamente, para descartar que pueda haber complicaciones por un problema de salud preexistente.   


Al momento, la Fiscalía General de Nuevo León se encuentra investigando las causas de la muerte, aunque se señala que pudo haber un problema al aplicar la anestesia. 


Tras abrirse la carpeta de investigación, el inmueble se encuentra asegurado; sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas.


               
               


               

               
               

               
               
               
