Muere joven saltillense en Nuevo León tras someterse a cirugía estética

El sueño de lucir una perfecta se esfumó para una joven saltillense, quien perdió la vida en la vecina ciudad de Monterrey, luego de una probable negligencia médica durante la cirugía.

Se trata Jaqueline Yamilet de 25 años de edad, quien a través de la financiera Toque Divino Cirugías Estéticas y por medio de una tanda así como la venta de su auto, ingresó a la clínica ubicada en la calle Hidalgo de la colonia Obispado, en Monterrey, para realizarse un procedimiento estético.

Previo a ello, la misma clínica a través de sus redes sociales, subió una foto de la joven donde mostraba su kit para la cirugía e identificada como cliente 973.

La noche del martes, de acuerdo con las primeras investigaciones, se sometió a cirugía para realizarse una lipoescultura, la intervención estuvo a cargo del médico identificado como Sergio González, y el anestesiólogo Julio César.

Sería una complicación al momento de aplicar la anestesia, cuando la vida de la joven se vio comprometida, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario, sin embargo al momento de arribar la joven ya no contaba con signos vitales.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Nuevo León abrió una carpeta de investigación, por lo que el inmueble se encuentra asegurado, sin embargo hasta el momento no hay personas detenidas.

Por lo pronto el cuerpo de la joven permanece en el Semefo, donde le practicarán la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte.

Asimismo, familiares se encuentran esperando la entrega de sus restos, a fin de trasladarla a Saltillo para iniciar con los servicios fúnebres.