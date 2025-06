A panistas que no los estén tomando en cuenta, son bienvenidos en el movimiento: diputado Alberto Hurtado

El diputado por Morena, Alberto Hurtado Vera, hizo un llamado a los buenos panistas que no encuentran cabida en sus movimientos políticos, a que se sumen en un momento determinado al movimiento.

Lo anterior luego de que trascendiera el rompiendo entre diputados del PAN y su coordinador, Gerardo Aguado Gómez, tras una serie de desacuerdos al interior de la bancada.

Al respecto, el legislador morenista, afirmó que es penoso lo que esta pasando en el PAN, a pesar de que queda muy poco de panismo en el estado.

“Ahora imagínense con ese tipo de cuadros como lo es Gerardo Aguado que no hace más que andar de figurín, ya empezó a repartir huevo y pipas de agua porque le sacamos su paraguas, pero no tenía territorio, ahora imagínese eso al interior de su partido”, comentó.

Mencionó que respeta mucho lo que pasa en otras instituciones, pero en este caso particular si quiso opinar “porque cuando me respondió como niño chiquito diciendo que me financiaba el crimen organizado, se me hizo la falta de seriedad más grande de un coordinador de una bancada”.

Sostuvo que al no encontrar mesura ni dialogo, y si no lo encuentra con la oposición, menos con su propio partido.

“Yo espero que los diputados que valientemente tomaron la decisión de salir de sus bancadas, evidentemente van a tener la libertad de votar en el Congreso como mejor les plazca, y hacerles ese llamado, que sigan votando en favor de Coahuila más allá, porque ahorita si va a empezar la polémica de que si se van al PRI, a MORENA”, señaló.

Añadió que: “la realidad es que evidentemente aquí son más que bienvenidos en MORENA, las puertas están abiertas para las y los compañeros que quieran sumarse, pero mas allá de ello, que sería un tema poco fuera de lugar, lo que si les haríamos el llamado a que voten en favor de Coahuila, de las causas justas, y que su lucha en favor del equilibrio dentro de su bancada y partido, sea genuina”.

Recalco que el PAN ya no es competencia para MORENA, por lo que hizo un llamado a los buenos panistas que no encuentran cabida en sus movimientos políticos, a que se sumen en un momento determinado al movimiento morenista.