A mitad de abril podrían iniciar con pruebas antidoping en Alcoholímetro

En el primer trimestre del año, el Centro de Detención Temporal registró un total de 1,020 personas detenidas al juez calificador, de las cuáles, 377 estaban intoxicadas y 128 presentaron aliento alcohólico.

Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal, señaló que la intoxicación con drogas es la principal causa de detención y se trata de personas que podrían pasar los operativos de alcoholemia. Advirtió que, en función de la situación grave que se ha observado en este sentido, es que se ha considerado aplicar la prueba antidoping en los operativos, para contar con esta medición también.

"No va a ser un tema a discreción la prueba, sino para quienes dan negativo a alcoholemia pero tienen conductas que arrojan datos de consumo", explicó, "o en los choques viales, es un tema de prevención , ya se tuvo una época muy difícil en el 2010, es una señal de luz de alerta en la que se tiene que poner atención".

La funcionaria dijo que la propuesta ya se presentó y que se podría comenzar a aplicar a partir del día 15 de abril.

"Lo más seguro es que sale a partir del día 15 de este mes. Ya tengo todo, nada más sería cuestión de afinar unos detalles, que me den luz verde y poder ya implementarlo. Ha habido mucha suposición o inquietud respecto a ese tema, pero no es una prueba que se aplica a discreción, así de que van a andar por la calle aplicándole a todo el mundo, no", expuso.

"Es una prueba que se va aplicar nada más a las personas que dan negativo en un estado de alcoholemia y que traen evidentes signos de intoxicación en tema de accidentes viales y en términos de los operativos de alcoholemia", añadió.

Rodríguez Romero dijo que en las detenciones se aplicaría para poder detectar qué tipo de drogas se consumieron, ya que es muy evidente cuando vienen intoxicados.

La directora señaló que, en términos administrativos, sería exactamente igual que la alcoholemia, ya que la multa es equivalente y el certificado médico se va a expedir respecto a las dos pruebas, de alcoholemia y de toxicología.

De acuerdo a los ediles de la comisión de Justicia, no sería necesario que la solicitud pasar por comisión o Cabildo porque es parte de la normatividad, de manera que se podría aplicar ya.