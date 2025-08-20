Cultura Teatro Columnas Cultura

Columnas

A la hora del café

SALUD MENTAL PARA PERIODISTAS

RUTH CASTRO

La necesidad de cuidar la salud mental es un tema presente en muchos espacios de nuestra vida diaria en los últimos años, especialmente en la adolescencia y la juventud. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó que no puede haber salud, sin salud mental. Pero pocas personas se detienen a pensar en la importancia de este rubro en la vida de las y los periodistas.

El 8, 9 y 10 de agosto participé en el Encuentro de Periodistas del noreste del país “Construyendo redes, cultivando el bienestar”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) con el apoyo del Consulado de Estados Unidos en Monterrey, en la Ciudad de Saltillo.

El periodismo es una de las profesiones más vulnerables y estresantes en nuestro país y en el mundo. Quienes ejercen este oficio se enfrentan al peligro de la violencia, el acoso, la intimidación y pasan largas jornadas laborales, en ocasiones sin contar con los derechos básicos de cualquier trabajo.

Tal vez en la Comarca Lagunera estemos un poco lejos de vivir aquellos dolorosos años cuando la violencia se llevó a periodistas, secuestró a otros y hubo a quienes los obligó a pedir asilo político en otro país. Pero nunca sabemos cuándo podremos estar cerca de nuevo de una ola de violencia que vulnere otra vez al periodismo.

A pesar de todo es una de las profesiones más gratificantes y parte de esa satisfacción es que existan redes de apoyo de colegas en diversas partes del país, es una manera de hacer fuerte al periodismo. En la zona norte esto ha quedado claro gracias a la iniciativa de la Facultad de Comunicación de la UA de C y al consulado de Estados Unidos en Monterrey. Por alguna razón estas dos instancias vieron que, si hay una mejor salud mental en las personas periodistas, habrá una libertad de expresión mucho más valorada que dará como resultado una sociedad más crítica y mejor informada.


En este encuentro se analizaron temas como la importancia de contar con un protocolo de seguridad para ejercer el oficio, identificar riesgos, amenazas y el grado de vulnerabilidad en nuestras actividades diarias y mantener una comunicación constante con las redes de apoyo.


También se aportaron herramientas para escribir y publicar evitando la intimidación y acoso de actores políticos y de otra índole. Poco se habla de este tema, pero hay muchos periodistas que han enfrentado denuncias millonarias, acoso y hasta despidos por lo que publican sin nadie que los proteja.


Me quedo con las enseñanzas y las reflexiones de colegas con una gran trayectoria, como Patricia Mayorga, fundadora del medio independiente Raíchali, ejemplo de un compromiso hacia los derechos humanos en la sierra tarahumara. También con los consejos de Verónica Espinosa, jefe de corresponsales en la revista Proceso, quien nos recordó que la información es un bien público, que debemos darle el valor que merece.


Gracias a quienes hacen posible tejer estas redes de apoyo.


X: @Lavargasadri


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Cultura

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: A la hora del café columnas Cultura

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Cultura
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407860

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx