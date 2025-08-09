Deportes Santos Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX Algodoneros del Unión Laguna

A emprender el VUELO

Arranca playoff para UL, con la visita a Tijuana

Nicholas Cawley Torres y compañía buscarán dar esta noche el primer golpe en la fronteriza ciudad 'Donde inicia la Patria', con el objetivo de vencer a los Toros durante postemporada, por tercer año consecutivo.

Aarón Arguijo Gamiochipi

uego de una turbulenta temporada regular, en la que lograron llegar al medio centenar de victorias, los Algodoneros del Unión Laguna iniciarán esta noche su camino dentro de los playoffs en la Liga Mexicana de Beisbol, al visitar a los Toros de Tijuana en el Mobil Toros Park, a partir de las 20:35 horas, tiempo de la Comarca Lagunera.

RIVALIDAD

Por tercer año consecutivo, Algodoneros y Toros se enfrentarán en los playoffs, una confrontación que se está convirtiendo en gran rivalidad dentro de la Zona Norte y que ha entregado estupendos juegos durante los años recientes. Es la tercera vez que Algodoneros y los Toros se ven las caras en postemporada, la primera fue en 2006, cuando los Astados ganaron el duelo de "comodín", pero en 2023 eliminó Laguna a Tijuana en la segunda serie de playoffs por 4 juegos a 1, mientras que en 2024, los Guindas repitieron la dosis, esta vez en el primer playoff.

Durante la campaña regular, los Astados ganaron 6 de los 9 encuentros en los que se vieron las caras estos equipos, dos series se jugaron en el Estadio de la Revolución, que resultaron a favor de los Toros y una en la frontera que quedó a favor de los laguneros.

El Unión Laguna llega a este encuentro luego de barrer serie como local ante los Saraperos de Saltillo para finalizar en el quinto lugar del Norte, con récord de 50 victorias y 42 derrotas, mientras que Tijuana, también barrió en casa a Caliente de Durango para terminar en la segunda posición de la misma división con 54 juegos ganados y 38 perdidos.

En temporada regular, los Algodoneros promediaron de manera colectiva .280 en su bateo, conectaron 865 imparables de los cuales 113 fueron cuadrangulares y anotaron en 523 ocasiones. En cuanto a su pitcheo, su efectividad de carreras limpias admitidas fue de 5.75, ocupando el doceavo lugar en ese departamento en el circuito.


VISITANTES PELIGROSOS


Los Guindas registraron 25 victorias y 19 derrotas jugando en patio ajeno. Los fronterizos obtuvieron .273 en su promedio de bateo de manera colectiva, siendo la penúltima posición en la Liga. Consiguieron 840 hits, 108 palos de vuelta entera y 542 carreras. Su efectividad en carreras limpias admitidas quedó en 4.52, la mejor de la Liga. Tijuana consiguió 32 victorias y 16 derrotas jugando en su estadio.


ABRIDORES


El duelo de lanzadores para esta noche será entre el zurdo venezolano Ricardo Sánchez por el Unión Laguna y "El Rey David", el mochiteco David Reyes, por los Toros. Sánchez terminó su primera temporada en LMB con récord de 3 victorias y 4 derrotas, con efectividad de 6.06 carreras limpias admitidas por cada 9 entradas lanzadas. Por su parte, David Reyes, que llegó a mitad de temporada a sumarse a los Astados y con ese uniforme se mantiene invicto, tiene marca de 6 victorias y 3 derrotas, con efectividad de 4.35.


A SEGUIR POR UL


Nick Torres: Promedio de bateo de .347, líder de cuadrangulares en el equipo con 27, de hits con 113, de producciones con 79 y de dobletes con 32. Es el tercer mejor jonronero de todos los tiempos con Unión Laguna.


- Jonathan Schoop: Jugó 91 de los 92 juegos que tuvieron los Algodoneros en la temporada. Bateó para .280 con 94 imparables, 64 carreras producidas y 15 cuadrangulares.


BATEADORES A SEGUIR DE TOROS


Aderlín Rodríguez: Bateó para .336 con 126 imparables. Líder de la Liga con 35 cuadrangulares, pegó 30 dobletes y remolcó 96 carreras.


Hernán Pérez: Su promedio de bateo fue de .312, pegó 106 hits, 19 palos de vuelta entera y produjo 64 carreras en campaña regular.


               
               


               

               
               

               
               
               
