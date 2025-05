¿A dónde va México?

La concentración de poder del régimen de la 4T ha dejado a este gobierno sin contrapesos y sin más rivalidades internas de su partido-movimiento. Con esa situación han podido rehacer las nuevas reglas del juego en solitario, la oposición no cuenta y no pesa. Sin embargo, cada día se acumulan graves problemáticas que han llevado al gobierno a un contexto interno y externo muy adverso.

1.- Un presidencialismo turbo. Estamos en un hiperpresidencialismo, es decir, un ejercicio del poder sin contrapesos, donde ya no hay una real división de poderes, salvo la voluntad de la presidenta. Las luchas son internas y dependen de las voluntades de unos cuantos. Las reformas obradoristas han llevado al sistema político a una regresión autoritaria: controlan el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo (con trampas) y, después del 1 de junio, también controlarán el Judicial. Sin órganos autónomos controlarán la información, las telecomunicaciones, la medición de la pobreza, toda la política energética y educativa. Hemos regresado a los viejos tiempos, cuando el PRI hacía y deshacía a su antojo.

2.- El partido, entre los buenos deseos y la realidad. La carta de la presidenta Sheinbaum a Morena, con "modestas sugerencias", es una declaración que se puede entender como la distancia que hay entre los incentivos colectivos y los incentivos del poder (Panebianco). Los primeros son valores e ideales para el discurso colectivo y legitimador; los otros son para la operación real del poder. Los buenos deseos se estrellan con la realidad que está llena de intereses, amiguismo, nepotismo. Solo hay que ver cómo se comportan los liderazgos impresentables del régimen: el pragmatismo oscuro de Adán Augusto, la prepotencia de Noroña, el maquiavelismo de Monreal, la hipocresía de Zaldívar, entre otros muchos. Dicen que no quieren ser un partido de Estado, pero están a la vuelta de la esquina de lograrlo. ¿Quién será el árbitro entre los incentivos colectivos y los del poder que gobiernan a Morena?

3.- La violencia en todo su esplendor. El atentado al primer círculo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular y asesor, nos regresó a ese territorio de vulnerabilidad en donde el crimen organizado puede cometer estos actos aberrantes y quedar impune. Seguido matan alcaldes y funcionarios municipales en diversos estados con altos índices de violencia, pero en la capital no pasaba esto. Hoy el gobierno capitalino y el gobierno federal están a prueba, porque si no logran resolver el caso y hacer justicia, quedarán como incapaces y el crimen se apuntará otro triunfo. ¿Cuál será el límite que establecerá el gobierno actual frente al crimen organizado? ¿Qué resultará del combate a la criminalidad del gobierno actual, con muchas similitudes a lo que ya se hizo con Calderón? ¿Iremos a otra guerra o habrá otra opción?

4.- El trumpismo de todos los días. La relación con el gobierno de Estados Unidos se ha vuelto cada día más difícil y compleja. Trump aprieta a México con aranceles, amenaza y negocia, los baja y los sube a su antojo. Presiona contra los cárteles por nuestras incapacidades frente al crimen organizado; se lleva capos o se los entregan; le quita la visa a una gobernadora fronteriza y a su esposo; establece una doble tributación a las remesas. Ahora, mandan a un nuevo embajador, exboina verde, que estuvo en unidades militares de élite, integrante de la CIA, Comando de Operaciones Especiales. Con este perfil ya se anticipa cuál será la estrategia "diplomática" de Trump para nuestro país. Mientras la presidenta Sheinbaum, que ya lleva siete llamadas con el inquilino de la Casa Blanca, dice que hay una buena relación y las negociaciones fluyen. ¿Qué más puede decir? ¿Hasta dónde llegará el gobierno de Trump en los diversos torniquetes que aplica contra nuestro país?

La 4T concentra todo el poder, pero ha perdido la legitimidad de cambiar al país. Este gobierno se desgasta frente a problemáticas muy complicadas: una economía sin crecimiento, finanzas públicas restringidas, mucha violencia desparramada, la fuerte destrucción institucional, la CNTE desbordada y un trumpismo ilimitado, ¿a dónde va México?

