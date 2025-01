24.3 % de reclamaciones en Durango durante el 2024 fueron por posible fraude, señala Condusef

De enero a diciembre de 2024, los habitantes del estado de Durango presentaron 4,082 reclamaciones, que significó un decremento de -8.3% con respecto al 2023, cuando se reportaron 4,451 asuntos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La causa más reclamada fue la de Consumos No Reconocidos.

Del total de las reclamaciones recibidas a nivel nacional, esta entidad concentró el 1.6%. De las reclamaciones recibidas se recuperó un monto de 21.5 millones de pesos, lo que significó un decremento del 41.6% con respecto a lo recuperado en 2023.

Las reclamaciones se interpusieron por usuarios de 37 de 39 municipios que lo integran, siendo Durango el que concentró el 75.1% del total, seguido por Gómez Palacio con el 10.6%.

Los municipios que registraron el mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron Durango con el 55.2%, seguido por Poanas con el 54.5% y Santiago Papasquiaro con el 52.6%. Con respecto a los productos más reclamados en el periodo, fueron la Tarjeta de crédito, el Reporte de crédito especial y el Crédito personal que en conjunto representaron el 40.5% del total de las reclamaciones en esta entidad.

En términos generales, las causas más reclamadas fueron: Consumos no reconocidos (principalmente por Banorte y BBVA); la Actualización de historial crediticio no realizada (principalmente por Círculo de Crédito y Trans Unión de México, Burós de Crédito) y la Transferencia electrónica no reconocida (principalmente por BBVA y Banco Santander). En conjunto estas tres causas representaron el 20.3% del total de las reclamaciones en esta entidad. Al analizar las reclamaciones por sector, destacan principalmente la Banca Múltiple con el 50.1% del total de los asuntos recibidos (2,044 asuntos), seguida por las Sofom ENR con el 13.5% (552 asuntos) y las Sociedades de Información Crediticia con el 13.4% (547 asuntos).

Por su parte, las instituciones que de manera individual registraron el mayor número de reclamaciones en el estado de Durango, fueron: Santander, Trans Unión de México (Buró de Crédito), BBVA, Banorte y Banco Azteca que en conjunto concentraron el 38.3% del total.

Cabe señalar que, de las cinco instituciones con mayor número de reclamaciones, destaca Banco Santander con un incremento de 16.6% con respecto al mismo periodo de 2023. Además, Trans Unión de México fue la institución que resolvió más reclamaciones a favor de sus clientes, alcanzando un 98.5%.

Del total de las reclamaciones de esta entidad, el 50.4% fue presentada por mujeres y el 49.6% por hombres. El segmento de las personas adultas mayores representó el 35.2% de las reclamaciones totales del periodo enero-noviembre de 2024, y los productos con más reclamaciones en este grupo etario fueron; la tarjeta de crédito y la de débito.

La resolución favorable al usuario se ubicó de manera global en 52.1%. Del total de reclamaciones recibidas de este Estado, el 24.3% estuvo relacionado con un posible fraude, principalmente por Consumos no reconocidos y Transferencia electrónica no reconocida.

A diciembre de 2024, el estado de Durango ocupó el lugar número 27 en cuanto a reclamaciones recibidas por un posible fraude a nivel nacional, con una participación del 1.3%.