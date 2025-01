Bienvenido el año nuevo. Como cada ciclo, la fecha es un parteaguas de buenos deseos y esperanza, sin embargo, no hay borrón y cuenta nueva. Por el contrario, el pasado da sentido al presente, y en buena media, de ahí partimos. Sin duda, la mayor expectativa e incluso hasta temor, lo genera la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos. Viene por la revancha y quizás ahora se proponga hacer todo aquello que no logró. Su agenda la grita a los cuatro vientos y anuncia medidas temerarias. Por un lado, la intención (no adelantemos vísperas), de aumentar aranceles al 25 por ciento para Canadá y México, éste último, su principal socio comercial. Al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lo fustigó hasta la humillación. De nada les sirvió a los políticos canadienses asumirse como "superiores" ante México, Trump se encargó desde un campo de golf en Florida, de degradarlos. Trudeau ya venía de bajada, pero presentarse como genuflexo ante su vecino, sólo confirmó el rechazo unánime de la población. No me creen. Vean los índices de aprobación y las preferencias electorales que ya lo sitúan hasta un tercer lugar. Tan bajo cayó, que hasta su mismo partido, pidió la renuncia. Insostenible, el domingo anunció su renuncia como líder.

Por otro lado, el regreso de Trump anuncia una crisis migratoria y, por lo tanto, humanitaria en la frontera norte de México. De aplicar a rajatabla esa política en los primeros cien días de su gobierno, la cifra podría acumular millares de inmigrantes expulsados hacia México. Por la práctica, ya sabemos que ahí no hay derechos humanos, ni ética y mucho menos trato digno. El drama podría escalar a niveles inadmisibles y hasta contraproducentes.

El mundo es una nuez. El dueño de Tesla, Elon Musk, vio con desdén y hasta risa el desarrollo de los autos eléctricos chinos, hoy es una realidad que lo supera. BYD rebasó a Tesla con una mejor oferta y capacidad. Son dos visiones diferentes. Para el también dueño de la tóxica red social llamada "X", la llegada de Trump es oxígeno para sus empresas, que dependen de grandes contratos gubernamentales como Space, en el ramo aeroespacial, y Starlink, en la conexión de Internet satelital. Para nadie es una sorpresa el dinero de los billonarios en la "democracia americana". Hace dos milenios, Aristóteles calificó ese régimen como plutocracia. Tan lejos de Franklin Delano Roosevelt.

Del otro lado del Bravo, la ideología sobre la democracia liberal, básicamente se resume: hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. De esa manera, Tesla tiene su planta en China, pero la mayor empresa de autos eléctricos en China, BYD, tiene la puerta cerrada en los Estados Unidos, y de paso, ya lo advirtió el recién electo presidente, tampoco la quieren en México. Una variante de estas disputas, se va tratar en los siguientes días de enero, en la Corte de Justicia, a fin de dirimir la prohibición y cierre de la más popular red social TikTok, por tener un origen chino. Trump es bravucón, pero no traga lumbre. Pidió suspender la resolución de la Corte, a fin de buscar una negociación.

Para la real politik, la paz no es negocio, aunque sí la guerra. En caso de terminar este año el conflicto entre Rusia y Ucracia, la "pequeña Rusia", va terminar endeudada hasta el cielo por uso de las armas que envío Estados Unidos. Nada bueno puede salir de ahí para el pueblo ucraniano. En ese sentido, antes de concluir su gobierno, Joe Biden dispuso de 8 mil millones de dólares en armas para Israel, lo cual reafirma su propia contradicción histórica con Palestina. Por último, este año es el 150 aniversario del natalicio de gran Thomas Mann. Más nos vale leerlo: "La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz".

