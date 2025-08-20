Deportes Julio César Chávez Jr. Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Liga MX Leagues Cup

10 heridos y 90 detenidos tras brutal violencia en el partido entre Independiente y U de Chile

Fanáticos se atacaron con piedras, palos y objetos cortantes en Avellaneda; el encuentro de la Copa Sudamericana cancelado

EFE

La violencia se tomó las gradas del Estadio Libertadores de América, de la localidad de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

Esto a partir de los ataques con piedras y palos entre fanáticos de Universidad de Chile y de Independiente que han dejado al menos 10 heridos graves, cerca de 90 detenidos y la suspensión del partido de la Copa Sudamericana.

El encuentro de vuelta de los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera en el minuto 48 cuando los equipos empataban 1-1.

Poco después, la Conmebol difundió un comunicado en el que informó de que "en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad", el encuentro "queda cancelado".

Los incidentes comenzaron sobre el final de la primera etapa, cuando fanáticos del equipo visitante situados en la tribuna Bochini Alta comenzaron a lanzar butacas y trozos de concreto extraídos de la estructura hacia la parte baja, donde estaban hinchas del 'Rojo'.


Entre los elementos que fueron utilizados para los ataques también se vieron baldones, palos, mampostería y hasta inodoros completos.


Tras varios minutos de inacción policial, se decidió que los simpatizantes visitantes abandonaran su tribuna pero, con todavía cerca de 30 en la misma, ingresaron los hinchas locales y se generó una brutal gresca que culminó con algunos aficionados chilenos saltando desde decenas de metros de altura para huir.


Fuentes de Independiente informaron a EFE que al menos 10 personas resultaron heridas y 90 fueron detenidas, mientras que unos 300 aficionados de Universidad de Chile fueron demorados por la Policía y están siendo revisados.


En paralelo, fuentes oficiales agregaron que tres de los heridos se encuentran en grave estado, mientras que fuentes médicas precisaron que uno de ellos, un aficionado de la Universidad de Chile, fue trasladado en estado crítico a un centro médico de la zona.


Según informó Conmebol, el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la institución para resolver qué decisión tomar tras la cancelación del partido, mientras que también se enviará toda la información de lo ocurrido a la Comisión Disciplinaria.







               
               


               

               
               

               
               
               
