Médicos acusan robo de plazas por fallas en plataforma digital

Médicos de la CDMX, Morelos, Hidalgo, Jalisco, Veracruz, Sonora y Sinaloa denunciaron que la falla en una plataforma digital implementada por el Gobierno federal ocasionó que ocurrieran cientos de robos en la asignación de plazas para especialidades médicas del presente año.

Según el diario Reforma, luego del Examen Nacional de Residencias Médicas (Enarm) 2021, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS)-- integrada por la SEP, Ssa, IMSS, ISSSTE y SHCP- designó lugares para elegir, del 14 al 20 de octubre, según los mejores promedios, pero esto no se respetó.

Como ejemplo, Nayeli Martínez Ortega, médica de la Ciudad de México y quien representa a un grupo de 189 colegas que se juntaron para exponer la problemática, expuso que tenía como fecha para elegir su especialidad el 15 de octubre, pero, sin previo aviso, fue hasta el 6 de noviembre que se le abrió la opción, sólo para confirmar un “error”.

“Muchos de los primeros promedios no pudieron elegir, porque la plataforma les marcó un error, y decía que estás rechazado, este problema lo vimos también con los últimos accesos a la especialidad, no te daban otra fecha y horario, te dejaban a que estuvieras pegado todo el día esperando se abriera tu oportunidad”, narró en entrevista.

“Se rezagó todo, no sabíamos en qué número íbamos. Tenías que estar 24 horas pegado, sin dormir, faltábamos al trabajo, muchas situaciones que no tomaron en cuenta. El 6 de noviembre me toca elegir, por fin y sale que yo había rechazado la especialidad de ginecología, cosa totalmente falsa”.

Su colega Sandra Angélica Jiménez Oropeza, quien labora en Hidalgo y quería obtener la especialidad de Medicina Familiar, añadió que ella también el 16 de octubre tenía su elección, pero fue hasta el 6 de noviembre que pudo entrar a la plataforma, para que tampoco le permitieran seleccionar nada.

“La Comisión te da lineamientos, una guía de cómo trabajar en la plataforma, te da fechas, opciones, horarios y no los cumple. Te dicen que si no se elige la especialidad en el tiempo indicado, el sistema asignará la que tienes como prioridad, y que en caso de que no haya cupo disponible, perderá su lugar y quedará en estatus no asignado. Si todavía había plazas disponibles de tu preselección, te debió haber asignado, es tu lugar, y la página te rechazó”.

La denuncia pública la realizaron los médicos, luego de obtener una respuesta negativa de Magdalena Delgado Bernal, directora de área de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la CIFRHS, y Alejandro Villeda Aguilar, de la Dirección de Automatización de Procesos y Soporte Técnico.

Hasta el momento, los quejosos entregaron este jueves un oficio a la Secretaría de Gobernación para exponer lo que, dijeron, es un robo de plazas por las fallas en la plataforma.