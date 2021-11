Reconoce falta de medicinas

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que en el sector Salud ha hecho falta eficiencia para resolver el problema del abasto de medicamentos.

El mandatario puntualizó que "no debe haber ninguna excusa para tener todos los medicamentos gratuitos, porque nos alcanza con el mismo presupuesto de antes porque era muchísimo lo que se robaban, entonces es un asunto de eficiencia, de aplicarnos, que no falten los medicamentos y es un compromiso y yo soy muy perseverante, terco, no se me olvidan las cosas".

En las instalaciones del 29 Batallón Militar, el jefe del Ejecutivo dijo que habló fuerte sobre el tema al secretario de Salud, Jorge Alcocer, a quien reiteró toda su confianza.

El mandatario insistió en que es necesario que los medicamentos se encuentren en los centros de salud porque su Gobierno cuenta con los recursos y ha eliminado los obstáculos que impedían el abasto de medicinas.

"¿Cómo es posible que lleguen las Sabritas o las aguas industrializadas hasta la comunidad más apartadas?, ¿cómo no vamos a hacer llegar las medicinas, todas, si hay presupuesto suficiente, si ya se resolvió el problema del monopolio que existía de que solo se le podía comprar a 10 empresas?, no se podía comprar medicinas en el extranjero".

Anoche al presentar el Plan de Apoyo a Colima, el presidente urgió al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al director del Insabi, Juan Ferrer, a que, sin excusas, resuelvan el problema de la falta de medicamentos.

"Pero ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer: ya no quiero escuchar que faltan medicamentos y no quiero excusas, de ningún tipo" sentenció.

El titular del Ejecutivo reprochó a sus colaboradores que "no puede dormir tranquilo" si no hay medicamentos para atender a enfermos.

Dicho reclamo llegó a los grupos parlamentarios de la oposición en el Senado, quienes exigieron que el simple reconocimiento del desabasto basta para exigir la salida del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

En ese mismo sentido, exigieron disculpas del funcionario federal, quien anteriormente dijo que la demanda de los padres por medicamento oncológico era parte de un complot internacional para desestabilizar al Gobierno federal.

La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de las medicinas impuestos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En 2020 esto se complicó por la cobertura de la pandemia de COVID-19.

En los últimos meses, el Gobierno informa puntualmente de la adquisición de medicamentos para tratar diferentes enfermedades y asegura combatir la escasez existente para algunos tratamientos a diario.