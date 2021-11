Estima CDHEC cerrar año con 2,200 quejas

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) informó que al paso que van se estima cerrar el año con 2,200 quejas por violaciones a los derechos, donde hasta el momento suman 1,700 en la entidad.

El presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, informó que de las 1,700 quejas, 500 se han podido resolver a través de la conciliación, mientras el resto se encuentra en trámite.

"Se ha incrementado notoriamente el número de quejas que se resuelven por la vía conciliatoria, es decir, si bien emitimos un número de quejas que es menor a 100, lo cierto es que resolvemos alrededor de 500", explicó.

Cabe destacar que hasta el momento se han emitido 60 recomendaciones, de las cuales no todas corresponden a casos denunciados en este año en la entidad.

Entre las voces principales de violación a los derechos es la dilación en el proceso de investigación, casos de violencia por invasión de autoridades a domicilios, entre otras.

Por otro lado, Morales informó que están preparando una serie de informes de situaciones relacionadas con la pandemia. "Presentaremos en un mes una serie de informes que realizamos, producto de la pandemia viene incluso género, policía, detenciones ilegales así como cateos y algunas otras actividades de la Policía", indicó.

Además, señaló que se prepara la presentación de un análisis de las condiciones de las mujeres a partir del confinamiento

En otros temas, resaltó que se buscará dialogar con los directores de albergues en la región norte para que se permita el ingreso de los migrantes a los refugios.

"La región norte tiene un problema específico, el hecho de que los subcomités aún no aceptan la apertura de estos centros, a diferencia de lo que sucede en la región sureste que sí está permitido, por lo que me parece que hay que dialogar y establecer una comunicación con los dirigentes de las casas", dijo.

Apuntó que será de esta manera que se llegará a un acuerdo con el subcomité regional.

Hugo Morales indicó que por el momento no hay quejas de migrantes contra autoridades de seguridad."No las tenemos identificadas individualizadas, esto no significa que no se presentan, recordemos que son grupos vulnerables que difícilmente acuden a una institución a presentar una queja o realizar una denuncia, por lo que nosotros nos debemos de acercar", dijo.

Destacó que a últimas fechas tuvieron contacto con los migrantes de Haití al norte del estado, así como en los alberguesA que se encuentran.