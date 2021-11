El libro es uno de los más asombrosos instrumentos del conocimiento: Saúl Rosales 

“El libro es uno de los más valiosos, asombrosos instrumentos del conocimiento”, es la frase que brota desde el ser del escritor lagunero Saúl Rosales, en referencia al Día Nacional del Libro celebrado cada 12 de noviembre desde 1979.

“El libro es el contacto con el pasado y el contacto potencial con el futuro. Es un instrumento asombroso: reúne la manera de pensar de antes, la manera de sentir de antes y tanto los sueños, como los logros de la humanidad. Cada libro es un código en el que se puede descifrar lo que hubo antes de él y lo que puede haber después de él”.

Una sonata de Beethoven ameniza el mediodía del escritor antes de la entrevista. Luego interrumpe la música para regalar su voz a la grabadora, después de dar sorbos de agua en una taza estampada con rostros de grandes escritores: Herman Melville, Mark Twain, Walt Wihtman, Vladimir Nabokov y hasta James Joyce aparece sobre la superficie de cerámica.

“Uno quiere leer al ritmo de la vida, pero a Joyce hay que leerlo al ritmo del espíritu”.

Devoción sorjuanina

Este día también es especial, por tratarse del aniversario del natalicio de la poeta Sor Juana Inés de la Cruz y en La Laguna no existe voz más autorizada para hablar de la Décima musa que el propio Rosales. El primer punto que se desglosa es el debate sobre el año exacto del nacimiento sorjuanino.

“El amor por Sor Juana despierta tantas expresiones diversas que, por ejemplo, el Claustro de Sor Juana no acepta que nació en 1648. Ellos siempre ponen 1651 como fecha de nacimiento. Es decir, siempre la quieren poner como niña prodigio. ¿Para qué? No es necesario, ¿verdad?”

Sobre su mesa, Saúl Rosales tiene un ejemplar de las Obras Completas de Sor Juana Inés de la Cruz. Se trata de un volumen de 917 páginas publicado por Editorial Porrúa, el cual vio la luz por primera vez en 1969. El libro abre con el prólogo de Francisco Monterde y cada poema y verso cuenta con algún apunte de Rosales, quien sinfín de ocasiones ha sido viajero de estas páginas.

“Para usar la expresión tradicional masculina: es el poeta más grande que ha dado México. Y cuando digo esto pienso en Ramón López Velarde, que es inmenso; pienso en José Gorostiza, que es grandioso; pienso en Manuel José Otón, que es inmenso también y pienso también en Octavio Paz, pero ella está por encima de todos”.

El autor de libros como Sor Juana en un vitral y Sor Juana, la americana fénix, ha elegido comentar el poema Estos versos lector mío, incluido en los romances de la poeta.

“Nos muestra a una Sor Juana desafiante ante el lector. ¿Y qué quiere decir desafiante? Una mujer muy segura de sí misma, una mujer que como ser humano es ejemplar, casi reta al lector en todas sus cuartetas. Finalmente le dice: ‘Si no te gusta la muestra no desenvuelvas el paño’. Es decir, no sigas leyendo, no vayas adelante, a mí no me interesa si sigues o no sigues. Desdeña la posible actitud del lector”.

Y es que en la poesía de Sor Juana es indudable el factor filosófico. En sus versos hay cuestionamientos transformados en imágenes más allá de la metáfora. Se abarca así la existencia y el dilema del conocimiento, como se plasma en el poema Finjamos que soy feliz.

“El discurso es un acero / que sirve por ambos cabos: / de dar muerte, por la punta; por el pomo, de resguardo”. ¿Qué nos está diciendo Sor Juana con esta metáfora? Que el conocimiento sirve, pero si lo usamos para perjudicarnos nos hacemos daño. El acero es la espada, si la manejamos por la punta nos va a dañar. Si la agarramos como debe de ser, resguardada por el pomo, estaremos a salvo. Entonces, ¿qué es lo que nos propone? Ser cuidadosos en el manejo del pensamiento”.

Es precisamente el pensamiento de Sor Juana el que ha traspasado los siglos gracias al libro, para así permitir que las nuevas generaciones puedan acercarse a su obra. Se trata de una especie de transporte de conocimiento que llega arriba a nuevas manos y nuevos ojos lectores.

“El libro es la prolongación de la historia de la humanidad, la prolongación de la presencia del hombre en el planeta y, lo más importante: su mensaje al futuro”.