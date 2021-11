Corto en una de las baterías vehiculares pudo ocasionar incendio en yonke de Saltillo

Un probable corto en una de las baterías vehiculares pudo ocasionar el incendio que se registró la noche del miércoles en la colonia Roma en el municipio de Saltillo, por lo que su propietario podría hacerse acreedor a una sanción.

Alberto Neira Vielma, director de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, que el reporte se registró a las 21:50 horas y fue aproximadamente a las 23:30 horas cuando se sofocó en su totalidad.

Para ello, arribaron un total de cinco elementos de Bomberos y dos de Protección Civil, quienes iniciaron de inmediato las maniobras de acordonamiento, aseguramiento de la escena y control del incendio.

Añadió que no les llevó mucho tiempo el control total y la extinción del incendio, en el cual se vieron involucrados cuatro vehículos mismos que prácticamente fueron pérdida total.

Advirtió que hasta el momento no se tiene una probable causa debido a que se estuvo revisando en su totalidad el predio, al momento de suscitarse no había personas laborando en el lugar, además que el predio no tenía instalación eléctrica en la zona donde se inició el siniestro.

“En este caso en el área donde se registró solamente había vehículos, por lo que puede presumirse que probablemente a raíz de un corto con una de las baterías que poseen los vehículos pudo ocasionar el incendio, es lo único que logro recabar de información el personal debido a que era un área que estaba completamente siniestrada”, afirmó.

Manifestó que los dos caninos que se encontraban en el lugar y los cuales fueron liberados para evitar que fueran alcanzados por las llamas, fueron entregados a personas que estaban en el lugar para su resguardo.

Indicó que en el lugar no se identificó al dueño del establecimiento, sin embargo en un inicio previo a que iniciaran las maniobras el personal de bomberos, algunas personas empezaron a sacar vehículos argumentando que eran de su propiedad y lo tenían en el lugar reparando, por lo que empezaron a sacar algunos.

Sin embargo, una vez que arribaron los apagafuegos y aseguraron la escena, se impidió el acceso para evitar algún incidente, solamente se resguardó y se combatió en la parte donde no había vehículos involucrados.

Finalmente y luego de concluir las labores, sostuvo que se entregó una notificación a quien corresponda para que se presenten en la Dirección de Protección Civil, además de no descartar que podría hacerse acreedor a una sanción administrativa en caso de no contar con los permisos y medidas de seguridad adecuadas.