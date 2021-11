CNDH hará revisión del INM en Saltillo: Casa del Migrante

Luego de que trascendiera que los hechos ocurridos en el Instituto Nacional de Migración (INM) en Saltillo, se debieron a las malas condiciones en las que se encontraban los migrantes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que acudirá realizar una inspección.

Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante, informó que fue ayer que trascendió que lo anterior se debió a las malas condiciones del lugar de detención.

“Hay espacios pequeños, hay hacinamiento. Aunque no tengo la capacidad de asegurarlo, pues no nos hemos entrevistado con los afectados, entonces no se pude decir que efectivamente sería eso”, dijo.

No obstante, destacó que no es la primera ocasión que se da a conocer las malas condiciones en el lugar.

“Por lo anterior si hay razones fundadas para que pueda ser real, sabemos que algunos migrantes fueron trasladados a las celdas de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional y que los van a devolver a migración”, dijo.

Resaltó que aunque ninguna persona presentó maltrato, ni estuvo en riesgo su integridad, esta situación fue reportada por la Casa de Migrante a la CNDH.

“La CNDH dice que va enviar verificadores para conocerla situación y esperamos que lo hagan. Hablé de forma directa con el visitador en México para comentarle esto que se expuso en medios de comunicación y se comprometió a enviar a sus verificadores”, dijo.

No obstante, indicó que hasta el momento no se ha dado fecha de cuándo acudirán.